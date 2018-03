Full krangel om Frps terrorpåstand

– Jeg kan ikke klare å forklare dette på en annen måte enn at Arbeiderpartiet setter teroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet.

Det sier innvandringspolitisk talsperson Jon Engen-Helgheim i Frp ti NRK mandag, tre dager etter at debatten eksploderte da innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) fredag postet følgende sin egen Facebook-profil:

Det er andre gang Engen-Heilgheim kommer med det kontroversielle utsagnet. Han ytret det samme torsdag 9. mars.

– Det er en åpenbar grunn til at jeg angriper Arbeiderpartiet for dette, og det er at Arbeiderpartiet nylig har sagt at de skal bli tøffere og strengere i innvandringspolitikken. Når det kommer til en åpenbar mulighet, så backer de unna, sier Engen-Helgheim.

Det har satt sinnene i kok i Arbeiderpartiet.

Ber sentrale Høyre-folk holde seg unna minnemarkeringer

– Det er en grov anklage rettet mot Arbeiderpartiet om at vi skal være mer opptatt av rettighetene til terrorister enn nasjonens sikkerhet. At det kommer fra landets justisminister, mener jeg er trist og et veldig lavt nivå, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Han sa også at uttalelsen var både nedslående og uverdig for en justisminister i Norge.

– Innlegget ble lagt ut samme dag som Utøya-filmen kom på norske kinoer. Vi har vært utsatt for terror, og vi bekjemper terror. At Listhaug da kommer med en påstand som er grovt urimelig, mener jeg er nedslående og uverdig for en justisminister i Norge, sa Støre til NRK.

Statsminister Erna Solberg (H) sin første kommentar på posten til Listhaug var at Arbeiderpartiet og Frp selv måtte stå for nivået på debatten.

Så gikk kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) ut i VG og sa:

Alle må tenke gjennom hvilke bilder, retorikk og ord man bruker i en diskusjon om så alvorlige saker og spørsmål. Men det må være mulig å diskutere denne konkrete saken, nemlig hvilke verktøy vi har for å stoppe terrorister, uten at Jonas Gahr Støre skal trekke 22. juli-kortet. Kunnskaps- og integreringsminister / VG

Det skapte sterke reaksjoner. Flere overlevende fra Sanner ble dypt krenket av beskyldningen fra Sanner om å «trekke 22. juli-kortet». Helén Ingrid Andreassen er én av de overlevende som har reagert kraftig på Twitter.

I én av meldingene skriver hun også: «Hold dere unna minnemarkeringene fra nå av».

Johannes Dalen Giske la ut følgende melding til Sanner:

Sanner beklaget senere på dagen meldingen.

Så sa Solberg følgende til NRK om posten til Listhaug:

– Jeg mener dette var for tøft. Det var over grensen.

Legger skylden for debatten på Støre

Engen-Helgheim mener Ap-leder Støre selv må ta på seg ansvaret for debatten som har kommet etter Facebook-posten til Listhaug.

– Reaksjonene kom ikke før Støre selv knyttet dette til premieren på Utøya-filmen. Det var en avledningsmanøver for jeg tror denne saken har vært vanskelig og de har ikke ønsket å diskutere saken. Jeg står for at Arbeiderpartiet har satt disse menneskenes rettigheter foran å innføre et forebyggende tiltak, sier Engen-Helgheim.