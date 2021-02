Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Moss var så heldig at vi ble Ring 2 fra to forskjellige kanter. På lørdag ble det klart at vi skulle over i Ring 2 fra onsdag, etter å ha vært i Ring 1 på grunn av mutantutbruddet i Nordre Follo. Og på søndag kom vi inn i en ny Ring 2-konstellasjon, etter utbruddet i Halden. Du hører jo hvor forvirret jeg er, ler Therese Evensen.

FORVIRRET: Kommunikasjonssjefen i Moss kommune Therese Evensen innrømmer at regjeringens ringer skaper hodebry, men vil ikke kritisere dem for det. Foto: Privat

Hun er kommunikasjonssjef i Moss kommune. Regjeringens inndeling av kommuner i ulike ringer i forbindelse med koronautbruddet i Nordre Follo kommune gjør det krevende for dem som jobber med kommunikasjon, bekrefter Evensen.

– Du kan bare forestille deg hvordan dette fremstår for innbyggerne våre. Vi har opplevd at det gis ulik informasjon på ulike nettsider, men det er mulig vi bare har misforstått.

Vil ikke kritisere regjeringen

Men man får ikke Evensen til å kritisere regjeringens ring-opplegg. Det er naturlig at det blir litt forvirring når smittesituasjonen endrer seg så raskt, mener kommunikasjonssjefen.

– Bør man slutte med ringene?

– Nei, det synes jeg ikke. Det som er bra med ringene er at like tiltak gjelder innenfor hver ring. Så slipper man å forholde seg til mange ulike lokale forskrifter. Men det er klart når kommunene går ut og inn av ringene, eller for Moss som havnet i to ringer, så er det utfordrende.

Evensen mener man kommer langt med å bare fokusere på hva som gjelder i kommunen, uavhengig av ring.

Moss har nå blitt en del av Ring 2-kommunene.

Mener tilliten står på spill

– Vi er kommet i en «Korona Nord» situasjon. Det har blitt en heldagsjobb å følge med for å forstå hvilke regler som gjelder hvor, sier Kjell Terje Ringdal.

Førstelektoren i retorikk ved Høyskolen Kristiania refererer til «Joker Nord» i TV-programmet Team Antonsen. Der er komiker Bård Tufte Johansen programleder for et spill som er helt umulig å forstå. Det er ikke første gang noen har fått den samme assosiasjon.

Krøvel Velle-Volle blir tvunget til å spille bort nyren sin. Du trenger javascript for å se video. Krøvel Velle-Volle blir tvunget til å spille bort nyren sin.

– Ring 1 og Ring 2, stat og kommune, rødt eller gult nivå. Variablene endrer seg stadig. Så sier staten noe. Og så kan kommunen gjøre det strengere eller mildere. Man kan hele tiden kaste en joker inn i spillet, sier Ringdal.

Han vil ikke dele ut skyld. Situasjonen er kompleks og uoversiktlig. Men noe må gjøres, mener Ringdal. Tilliten mellom myndigheter og befolkningen står på spill.

– Det verserer ulike oppfatninger hos Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Helsedepartementet og politisk ledelse. Dette har befolkningen klart å leve med i flere måneder. Men det nærmer seg slutten på tålmodigheten, advarer Ringdal.

– Bør gjøres enklere

KOMPLEKST: – Ring 1 og ring 2, stat og kommune, rødt eller gult nivå. Variablene endrer seg stadig. Man kan hele tiden kaste en joker inn i spillet, sier førstelektor i retorikk Kjell Terje Ringdal. Foto: Morten Holm / NTB

Ifølge retorikkeksperten oppstår det debatt når smittevernreglene oppfattes strengere for begravelser enn for polkunder.

– På toppen av det hele kommer diskusjonene om hvem som skal få vaksiner i hvilken rekkefølge, sier Ringdal.

– Det kan fort oppstå et slags marked der folk bare shopper etter de rådene som passer dem best.

Ringdal frykter også at retorikken om dugnad, fellesskap og ansvar for bestemor skal gå ut på dato.

– Men hva bør myndighetene gjøre, da?

– Det er nok smart å se litt på hele kommunikasjonsformen og -stilen. Kanskje bør man dele ut korta på nytt og snakke på en annen måte som gjør at det blir lettere å forstå. Faren er at hvis folk slutter å forstå, så slutter de å gjøre det de har fått beskjed om.

Førstelektoren i kommunikasjon misunner ikke dem som skal formidle dette, for det er komplisert.

– Det er ikke åpenbart at nå bør de skjerpe seg, men det bør gjøres enklere.

Helseministeren: – Skjønner at mange synes det går fort

Helseminister og «ringenes herre» Bent Høie (H) sier han forstår at tiltakene kan virke forvirrende:

FORSTÅR: Helseminister Bent Høie (H) sier han forstår at informasjonen kan virke forvirrende, men at regjeringen alltid forsøker å gjøre det så enkelt som mulig. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg skjønner at mange synes det går fort og at det er vanskelig å følge med. Men det er egentlig ikke mer komplisert enn at Ring 1 er kommunen som har utbruddet, og de nærmeste geografiske kommunene til den. Ring 2 er de kommunene rundt det igjen. Det er én ring rundt Nordre Follo og én ring rundt Halden. Så er det litt spesielt siden de møtes i denne situasjonen.

Under en pressekonferanse onsdag sa Høie at det alltid er en bekymring at mange tiltak kan føre til at publikum får dårligere oversikt.

Ifølge helseministeren forsøker helsemyndighetene å gjøre informasjonen så enkel som mulig, men faren er at tiltakene kan bli mye strengere dersom man først og fremst er opptatt av at de skal være enkle å forstå.

– Frykter du at folk skal «shoppe» tiltak etter hva som passer dem best?

– Dette er ikke en ny situasjon. Gjennom hele pandemien har vi hatt ett sett nasjonale tiltak, og ett sett kommunale tiltak. Det at vi har etablert noen statlige tiltak spesielt i et område bidrar egentlig til å rydde opp i variasjonen. Om vi ikke hadde gjort dette, hadde vi risikert at kommunene rundt Nordre Follo hadde helt ulike regler og fikk dem på plass på ulike tidspunkt, svarer helseministeren.