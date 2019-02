Full bistandskonflikt i regjeringen – ingen avklaring fra Solberg

Frp og KrF er totalt uenige om hvordan dette punktet i regjeringsplattformen om bistand og returavtaler skal tolkes:

«Regjeringen vil bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere.»

KrF-minister vil ikke presse

Som TV2 fortalte før helgen, mener Frp at dette betyr at Norge skal bruke bistand som pressmiddel i flyktningpolitikken. Frp-nestleder Sylvi Listhaug, som deltok i forhandlingene på Granavollen, delte saken på sin Facebook-side og skrev: «Nå skal vi bruke bistandspengene som et pressmiddel for å få på plass returavtaler for avviste asylsøkere».

Men regjeringskollega KrF deler ikke den oppfatningen.

POSITIVE VIRKEMIDLER: Dag Inge Ulstein skriver på Facebook at han tror på tillitsfull dialog og positive virkemidler fremfor press og trusler om bistandskutt når Norge skal få på plass flere returavtaler. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Søndag sa utviklingsminister Dag Inge Ulstein fra KrF til TV2 at «vi skal aldri kutte bistand for å få presset frem en avtale».

Det fikk Frp til å tenne på alle plugger. Til TV2 sa Frps innvandringspolitiske talsperson Jon Engen-Helgheim at Ulstein viser en «håpløs tilnærming til samarbeid» og at han ikke kan benekte ting han ikke liker.

Så hvem har rett? Etter onsdagens spørretime spurte NRK statsminister Erna Solberg (H) om det er aktuelt å kutte i bistand, eller true med å kutte i bistand, for å få på plass returavtaler.

– Vi bruker bistandssamarbeidet vårt til å snakke med land, også om deres internasjonale forpliktelser. Og deres internasjonale forpliktelser er å ta tilbake borgere av deres land, som er avvist i vårt land. Det betyr at vi bruker den plattformen til å diskutere returavtaler også, svarer Solberg.

– Er det aktuelt å kutte i bistand, eller true med å kutte i bistand?

– Vi bruker først og fremst denne plattformen til å ha den diskusjonen. Og i den diskusjonen er det mange ting som pågår, for eksempel hva slags type bistand vi bidrar med. En av de tingene vi gjør da, er for eksempel å snakke om det er beskrankringer i landets evne til å ta imot folk som blir returnert, og om vi da kan hjelpe gjennom vår bistand til å etablere systemer og hjelpetiltak for det.

– Bistandsministeren sier det ikke er aktuelt å kutte i bistand for å få på plass returavtaler. Er du enig med ham i det?

– Det vi gjør er å bruke dette som en plattform for diskusjon, ikke minst om retur av egne borgere.

– Er du enig med Ulstein?

– Jeg har svart på spørsmålet ditt, sier Solberg før hennes statssekretær Rune Alstadsæter bryter inn og sier at Solberg må videre til et annet presseintervju.

Frp: – Plattformen åpner for å kutte bistand

Engen-Helgheim i Fremskrittspartiet er skuffet over Solbergs svar.

Han står fast på at KrF i regjeringsplattformen har forpliktet seg til å bruke bistand som pressmiddel til å få på plass returavtaler.

– Frp tolker dette punktet som at man må bruke flere innfallsvinkler, hvorav det å kutte i bistand til dem som åpenbart ikke følger opp sine forpliktelser, må være ett alternativ, sier han til NRK.

– Hva synes du da om svarene Solberg gir?

– Erna svarer ut en del mulige innfallsvinkler på dette, som jeg er enig i. Det er flere måter man kan bruke dette punktet på. Men jeg ønsker å være klar på at dersom man skal komme noen vei, så må det i enkelte tilfeller være mulig å si at man stiller som betingelse for bistanden at mottakerlandet følger opp sine åpenbare forpliktelser til å ta imot sine avviste borgere.

KUTT: Både Jon Engen-Helgheim og Sylvi Listhaug mener regjeringsplattformen slår fast at regjeringen kan presse land som mottar bistand med mulige kutt dersom de ikke tar imot egne borgere som avvises av Norge. Her er de to på vei inn til landsstyremøtet som i januar enstemmig godkjente plattformen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Kunne du ønske at statsministeren var tydelig på det?

– Jeg kunne helst ønske meg at bistandsministeren går helt klart ut og sier at han vil oppfylle det punktet i plattformen.

Ulstein er på reise i Etiopia, men skriver på sin Facebook-side at det ikke står i regjeringsplattformen at Norge «skal true med å kutte bistand for å få på plass returavtaler».

De siste dagene har det vært debatt rundt at regjeringsplattformen viderefører punktet fra Jeløya-erklæringen om å... Publisert av Dag Inge Ulstein Tirsdag 5. februar 2019

Uten returavtaler på plass, risikerer Norge at asylsøkere som ikke får opphold, likevel blir værende her fordi hjemlandet nekter å ta dem imot.

Det er derfor bred enighet på Stortinget om at jo flere slike avtaler Norge inngår, jo bedre er det.

Ap enig med KrF

Men Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre deler KrFs oppfatning av at bistand ikke skal brukes som pressmiddel for å få det til.

– Det må løses gjennom forhandlinger og dialog, hvor vi selvfølgelig skal holde dem ansvarlige. Piskpersektivet til Frp er jeg imot, sier Ap-lederen.

Han tror dette er ett av flere punkter der regjeringspartiene vil tolke plattformen ulikt.

– Det blir opposisjonens rolle å få en avklaring fra statsministeren. Nå får vi stor splid på politikk, og det påvirker hvordan Norge fremstår utad. Der kan vi ikke ha for mange versjoner, sier Støre.