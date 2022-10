Fulgte drømmen ut av mørket

Cecilie Bolander sto forrige uke med gullmedaljen i hånden. Hun har nettopp beseiret sin motstander i buret under EM-finalen i MMA.

Cecilie Bolander er europamester i MMA. Foto: Privat

Halvannet år tidligere sitter hun i en lånt Porsche sammen med sin far.

Det er 2021 og de skal kaste søppel. Hun er veldig nervøs. For nå har hun bestemt seg.

– Etter depresjonen min, og det å oppleve angst og panikkangst, så er det tøffeste jeg har opplevd å fortelle foreldrene mine at jeg skulle begynne med MMA, forteller Cecilie til NRK.

I ett år har hun gruet seg til å fortelle faren sin at hun har bestemt seg.

I en skuff på rommet hennes ligger et brev hun aldri sendte til noen.

– Jeg skrev et brev, som jeg aldri kommer til å lese til noen, et forferdelig dystert brev, forteller Cecilie. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Der står det at hun er klar for å velge MMA over familien sin.

– Jeg var livredd for å miste foreldrene mine, forteller hun.

Faren til Cecilie hadde flere ganger tidligere vært tydelig i sin fordømmelse av sporten.

Foreldrene til Cecilie hadde ikke virket særlig giret på at hun skulle begynne med MMA. Foto: Privat

MMA er utvilsomt en voldelig sport. Utøverne står ofte blodige tilbake. Og det er ulovlig å konkurrere i Norge.

Hvordan kom han til å reagere?

Identitetskrise

To år tidligere. Året er 2019. Cecilie ser seg i speilet, men hun kjenner ikke igjen personen som stirrer tilbake. – Jeg har null anelse om hvem jeg ser på, tenker hun.

Cecilie ble skremt da hun ikke lenger kjente igjen jenten som stirret tilbake i speilet. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Hun forteller at hun alltid har slitt med tungsinn og fordommer mot seg selv.

– Det å gå inn i et bur og slåss mot noen, det er ikke mitt største problem. Jeg kriger egentlig mest mot meg selv og mot mitt eget negative syn på meg selv, forklarer hun.

Cecilie slåss mer med seg selv og sine fordommer enn med andre MMA-utøvere. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Men denne gangen var det mer alvorlig. Hun var på sitt laveste punkt i livet.

Hun hadde drevet med judo siden hun var åtte år. Men etter en bitter krangel med Judoforbundet var hun ferdig på landslaget.

Judomiljøet var Cecilies andre hjem og familie. Foto: Privat

– Jeg utviklet panikkangst og depresjon i løpet av 2019 fordi jeg fikk en identitetskrise, forklarer hun.

Judoen var livet til Cecilie fra hun var 8 år. Når hun hang fra seg judouniformen for siste gang utløste det en identitetskrise. Illustrasjon: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Hun blir tydelig beveget når hun forteller om denne perioden.

– Begynner jeg å grine så begynner jeg å grine, det er bare sånn jeg er, sier hun.

– Jeg var innom selvmordstanker. Jeg lå ved siden av mammaen min og tenkte de tankene. Og det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg.

MMA ble veien hennes tilbake til seg selv.

MMA ble veien ut av mørket for Cecilie. Foto: Privat

Selv i denne mørke perioden satt hun med en brennende følelsen av at hun skulle utrette noe.

– Når jeg tok det valget om å begynne med MMA så tenkte jeg at nå får jeg ikke noen flere sjanser. Dette blir min siste sjanse til å drepe de fordommene jeg har om meg selv, sier hun.

Det gjorde det mye lettere å gå all inn. Tanken om at får hun det ikke til nå så får hun det aldri til.

Cecilie har hele livet følt at hun skulle utrette noe viktig innenfor idretten, og inspirere andre. Foto: Privat

– Og det var ikke et alternativ for meg.

Så da var det «all in.»

Men når valget var tatt gjensto det å fortelle foreldrene sine.

I Porschen på søppelfyllingen sitter Cecilie og faren i stillhet.

– Jeg er et følelsesmenneske, så jeg begynte å gråte da jeg skulle fortelle det. Og etter samtalen i bilen tror jeg ikke han hadde godtatt det enda.

De satt i stillhet i bilen ganske lenge.

– Man skal ikke som foreldre synes det er greit at barna dine slåss, forteller Cecilie.

Cecilie sier hun har hatt en perfekt barndom. – Med foreldre som elsker meg herfra til helvete. Foto: Privat

– Og jeg skjønner at de er bekymret for meg. Det er en form for kjærlighet og jeg er takknemlig for det.

Redsel når man ikke forstår

Hun fortellert at det tok litt tid å få foreldrene til å akseptere valget. Mye handlet om at de fikk mer informasjon om MMA.

– Redsel oppstår når man ikke forstår. Så når de fikk litt mer informasjon så roet de seg litt ned. Når de skjønte hva det innebar og at det er en idrett, så var det mye lettere.

Nå tør faren til og med å se på kampene hennes live.

– Nå er de genuint interessert i det jeg driver med og rundt middagsbordet prater vi om MMA som om det var hvilken som helst annen jobb

Se Bolander i NRK-serien GYM.

Greit å la penger motivere

For MMA er nemlig nå blitt jobben hennes, og den er godt betalt.

Cecilie legger ikke skjul på at det å tjene penger og å kunne gi foreldrene en behagelig pensjonisttilværelse så tidlig som mulig er en viktig motivasjon for å holde på.

Hun mener flere bør være ærlige på denne motivasjonen.

Cecilie har lært mye av reisen sin ut fra depresjon til europamester. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

– Det er lov å motiveres av unorske ting som penger, det er fullstendig lov. Men det har jeg aldri følt har vært lov i Norge.

Men hun legger til at det som motiverer henne mest av alt er å motbevise sine egne fordommer om seg selv.

Cecilies filosofi

Særlig en erfaring har vært utrolig viktig for denne.

– Om jeg skal gjøre noe, så skal det gjøres 100 prosent. Det betyr ikke at hver dag ser lik ut, men det å alltid vite at du har dette målet. Det er valget du har gjort.

– Jeg har alltid følt at jeg var ment for noe større. Jeg har lyst til at andre skal bli inspirert og motivert, sier Cecilie. Foto: ALEXANDER SLOTTEN / NRK

Hun har en veldig konkret filosofi.

– Det du får utdelt på starten av dagen, det er dine 100 prosent som du skal bruke opp.

Hvor mye det tilsvarer varierer, men det viktigste er at du bruker alt opp hver eneste dag.

– Og at du alltid vet at når du legger deg så kunne du ikke gjort noe mer, forteller hun.

– MMA har gjort at jeg kan bruke hver minste lille celle i kroppen min på å bli litt bedre, hver dag.