Edvard Munchs «Skrik» er et av verdens aller mest berømte malerier. Likevel har det originale maleriet, som tilhører Munch-museet i Oslo, forfalt såpass mye at det har vært utfordrende å stille det ut.

Maleriet har forfalt en del de siste tiårene uten at noen har forstått hvorfor, og museet har beskyttet det under lagringsforhold med kontrollert belysning, temperatur og fuktighet.

– Flere av fargelagene som opprinnelig var gule er nå blitt hvite på grunn av nedbrytning over tid. Dette gjelder for eksempel gulfargen i solnedgangen, himmelen og figurens hals, mens tykk gul maling i den tilstøtende innsjøen flasser, sier malerikonservator ved Munch-museet, Eva Storevik Tveit, til NRK.

Nå kan en gruppe internasjonale forskere ha funnet løsningen på problemet.

SKADENE: Her ser man skadene i det gule fargelaget på himmelen. Gulfargen er langt blassere enn hva den har vært før. Foto: Munch-museet

Fuktighet har ødelagt bildet

I 2012 inngikk Munch-museet et samarbeid med direktør ved Scientific Analysis of Fine Art i New York, Jennifer Mass, og hennes forskerteam som er eksperter på å forske på nedbrytning av gule fargelag, for å finne årsaken til skadene på maleriet.

Etter hvert ble prosjektet utvidet til andre laboratorier i Europa, og et internasjonalt forskerteam, ledet av Italias nasjonale forskningssenter, undersøkte seks ulike versjoner av «Skrik» fra Munch-museets kunstsamling.

BLE STJÅLET: Maleriet ble også utsatt for skader i forbindelse med ranet fra museet på Tøyen i 2004. Da maleriet kom tilbake til museet etter to år på avveie, var det vannskader i venstre hjørne og noen skraper i enkelte områder. Foto: Sidsel de Jong / SCANPIX

I begynnelsen av prosjektet undersøkte forskergruppen fra USA originale pigmentuttak med kadmiumgul fra Skrik, før malingstuber med kadmiumgul fra Munchmuseets samling ble testet i Italia for å se hvordan kadmiummalingen har aldret under ulike klimatiske forhold.

Kombinasjonen av de ulike forskningsteknikkene og gjenstandene gjorde det mulig for forskerne å finne ut hva som fikk de gule pigmentene til å bryte sammen.

Vil bli bedre i nytt museum

Munch-museet har tidligere trodd at det var lys som brøt ned de kadmiumgule fargelagene i maleriet, men et viktig funn i forskningsprosjektet var at høy fuktighet spiller en større rolle enn antatt.

Forskerne har også funnet ut at fuktighet fra blant annet menneskepust kan ha bidratt til at det verdenskjente maleriet har mistet farge og flasset av. Dette har skapt overskifter i flere internasjonale medier, deriblant The Guardian og CNN.

NYTT MUNCH-MUSEUM: Det nye museet i Bjørvika i Oslo vil gi bedre muligheter til å vise «Skrik» på en tilfredsstillende måte framover, forteller Eva Storevik Tveit. Foto: Adria Goula / AdriaGoulaPhoto

– Dette arbeidet har gitt oss verdifull innsikt som gjør at vi kan legge bedre til rette visningen av «Skrik» framover. Resultatene viser at maleriet bør ha et strengere kontrollert utstillingsklima enn det har i dag, sier Storevik Tveit.

Hun forteller at dette kan oppnås ved at maleriet stilles ut og oppbevares i et klimakammer med optimaliserte lys-, luftfuktighet- og temperaturverdier. Dette er noe som vil bli prioritert i det nye Munch-museet ved operahuset i Bjørvika, som åpner til høsten.

– Det nye museet vil gi oss gode muligheter til å vise «Skrik» på en tilfredsstillende måte framover.