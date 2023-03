Frysebokssaken: Politiet har gjennomført avhør med familien til kvinnen

Politiet i Sverige henvendte seg til kvinnens familie i går. Avhøret skal ha skjedd over telefon, får NRK opplyst av familiemedlemmer.

Sommeren 2019 reiste de til Årjäng i Sverige for å lete etter kvinnen i 60-årene. Familien i Norge hadde da ikke hørt fra henne på lang tid, og var bekymret.

Den nå siktede mannen i 50-årene sa at kvinnen var ute og gikk tur med hunden, men da naboer i grenda fortalte at de ikke hadde sett henne på et år, skjønte de at noe måtte være galt, og meldte ifra til lokalt politi.

– Ingenting skjedde. Ingenting, sier slektningen til NRK.

Les også: – Han har fått spørsmål om hvordan hun havnet i fryseboksen

– Helt uforståelig

Torsdag i forrige uke ble kvinnen funnet død i en fryseboks. Politiet mener hun kan ha ligget der siden 2018.

Slektningen i Norge er glad for at svenske etterforskere nå har kontaktet dem, men reagerer på at det tok så lang tid.

– Det er helt uforståelig at de ikke tok tak i dette. Det var en alvorlig melding. Det er et menneske som ikke har blitt sett på lenge, og de tok ikke tak i det, sier slektningen til NRK.

Slektningen viser blant annet tid at mannen som nå er siktet for likskjending har flere dommer mot seg.

– Politiet burde vite at dette er en mann med en kriminell fortid, sier slektningen.

Verken politi eller påtalemakt har besvart NRKs henvendelser i dag.

Avsluttet undersøkelser

I går bekreftet politiet at familiens bekymring og henvendelse var registrert i politiets systemer allerede i 2019.

– Det ble aldri formelt politianmeldt, men familien var fortsatt urolige og tok derfor kontakt med det svenske politiet, sier Per-Olav Forsman ved politiets avdeling for grove forbrytelser i Karlstad.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kvinne funnet død i fryser: Dette vet vi».

Det ble hentet inn noen kontrollopplysninger i saken før politiet avsluttet undersøkelsene.

De ønsker nå å avhøre dem om kvinnen og den bekymringen de meldte for nesten fire år siden.



– Det handler om noen pårørende som skal avhøres nå, og da kommer vi selvfølgelig også til å ta opp at de tok kontakt allerede i 2019, sier Forsman.

Les også: – Han har fått spørsmål om hvordan hun havnet i fryseboksen