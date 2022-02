– Det er vondt. Det går på bekostning av noe som kunne blitt bra for innbyggerne, mener Torunn Korneliussen.

Hun synes det er slitsomt å leve med usikkerhet om fremtiden til arbeidsplassen sin. Seniorrådgiverens jobb i Viken er å fordele spillemidler til kommuner og idrettslag.

Korneliussen har fått flere nye kolleger etter at Viken ble etablert 1. januar 2020. Kolleger som hun trives med.

Nå ser det ut som at fagmiljøene blir delt opp igjen. Arbeiderpartiet gikk i dag inn for å oppheve Viken, men den endelige beslutningen om Vikens fremtid tas i fylkestinget 24. februar.

Med hjerte for Viken

På en tavle på kontoret sitt har Korneliussen tegnet et rødt hjerte rundt bokstavene Viken. Rundt hjertet har hun skrevet opp alle prosjektene hun og kollegene skulle sette i gang med. Men nå frykter hun at flere prosjekter kan bli lagt på is.

USIKKERHET: Seniorrådgiver Torunn Korneliussen i Viken fylkeskommune kjenner at det tærer å ikke vite hva som skjer på arbeidsplassen Foto: Camilla Lie / NRK

– I dag vet jeg at Stig, Jørn Espen, Cato og Simen er mine nærmeste kolleger. Jeg kan miste tre av dem, og jeg vet ikke hvem som skal være min sjef, sier Torunn Korneliussen.

Blir Viken oppløst, skal noen av kollegene til Østfold, Buskerud og andre til Akershus. Hvem som kan forsvinne hvor, er ikke avklart.

Korneliussen opplever at politikerne har glemt de som jobber i Viken. Derfor skrev hun et leserinnlegg i Budstikka.

KOSTER Å GJØRE OM: Viken er etablert og har til og med fått vannflasker med logo på. Det anslås at det vil koste mellom 310 millioner og 440 millioner å gå tilbake til gammel fylkesstruktur Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Alt handler om hva politikerne lovet i valgkampen. Det er frustrerende når vi har jobbet så mye. Viken har blitt så bra med så mye spisskompetanse, sier Torunn Korneliussen.

Kostnadene ved å oppløse Viken er på mellom 310–440 millioner kroner, ifølge utregningen fra fylkeskommunen.

Kompetanseflukt

Oppløsningen av storfylket kan også ramme fagmiljøet. En rapport fra Viken selv advarer mot kompetanseflukt, dersom storfylket blir oppløst.

HR-direktør Vegar Arndal i Viken sier en ny omstilling vil bli krevende for de ansatte:

– Belastningen vil øke som følge av tap av kompetanse og nøkkelpersonell, samt utfordrende rekrutteringsprosesser i fylkesadministrasjonen.

Og man merker allerede en økning av folk som slutter. Verre kan det bli, fryktes det.

– Samferdsel er et område hvor vi er ekstra bekymret for at ansatte slutter i større grad enn hva som har vært situasjonen frem til nå. Tilbakemeldingene fra linjeledere og tillitsvalgte er at mange sitter på gjerdet og avventer fylkestingsbehandlingen.

Korneliussen frykter at tjenesten til innbyggerne blir dårligere hvis kollegene spres på flere steder og fagmiljøene blir mindre.

– Svekker seg selv

VIL REVERSERE: Sps Per Olaf Lundteigen tilbakeviser at det blir kompetanseflukt dersom Viken blir oppløst Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Men ikke alle er enige i dette.

Senterparti-politiker Per Olaf Lundteigen er blant dem som er uenig i at kompetanseflukt vil bli et problem. Oppsplitting av de nye storfylkene er en fanesak for Sp.

– Vi har mange utfordringer, men å snakke om at man får svekkede fagmiljøer i det sentrale Østlandet, er å gå for langt, sier Lundteigen.

Han påpeker at fylkene Østfold, Akershus og Buskerud alle har stor befolkningstetthet med mye kompetanse. Og at fagfolk i disse fylkene fortsatt kan samarbeide på tvers.

– Dersom ledere i Viken lager dette til et problem, mener jeg de svekker seg selv. Det kommer helt ut av proposjoner. Det er selvsagt en krevende omstillingsprosess, men jeg vil berolige ansatte med at medarbeiderne vil bli tatt godt vare på, og at det vil være god fagkompetanse i alle nivåer, sier Lundteigen.

Krevende for ansatte

Det var Solberg-regjeringen som opprettet Viken. Høyres Mudassar Kapur er ikke enig med Lundteigen.

KOMPETANSE: Høyres Maddusar Kapur ønsker å beholde Viken og støtter de ansatte Foto: Vidar Ruud / NTB

– Jeg synes Lundteigen tar altfor lett på det. Han tar ikke de ansatte på alvor. Det tar tid å bygge opp gode kompetansemiljøer og gode team, sier Kapur.

Før Viken ble etablert, jobbet de ansatte i flere år med å planlegging. Selv var Korneliussen den gangen skeptisk til Viken. Nå har hun snudd. Hun synes de store fagmiljøene er en styrke.

Tanken på å gå gjennom enda en ny omstillingsprosess tar nattesøvnen fra henne.

– Usikkerheten får det til å snøre seg i magen. Jeg kjenner jeg må grave dypt i meg selv. Det er så mange spørsmål som ikke er avklart, at jeg ikke skjønner hvor jeg skal begynne, forteller hun.

Slik har mange kolleger det også.

– Jeg vet folk leser stillingsannonser, sier Korneliussen.