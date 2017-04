Frykter valghacking

Werp krever nå svar fra regjeringen på hvilke tiltak som er satt i gang for å motvirke hacking, skriver Dagens Næringsliv.

– Nå forventer jeg at statsråden kommer opp med en ganske bred meny med tiltak, og at graden av beredskap er høy, sier han. Påstanden om at Russland kan stå bak valghacking i USA har skapt global debatt rundt sikkerheten i valgsammenheng i flere land.

– Det rokket ved noe grunnleggende hos meg, som gjorde det betimelig å stille spørsmålet: Er sikkerheten ivaretatt rundt det norske stortingsvalget, spør han og viser til at både PSTs trusselvurdering og E-tjenestens fokusrapport viser at spionasje er den trusselen som vokser raskest.

– Tilliten til valgresultatet er fundamentalt i et demokrati, sier Werp.

Hadia Tajik (Ap), leder i Stortingets justiskomité, er enig i at dette er en reell trussel og sier at Norge er avhengige av at etatene på feltet har ressursene og kompetansen som skal til.

– Det krever årvåkenhet og kritisk sans av oss som innbyggere. Og det krever en fri og uavhengig presse som kan ettergå påstander i den offentlige debatten, sier hun.

Hackingen i USA

CIA, FBI og NSA konkluderte i januar med at Russland sto bak hackingangrepet som kan ha påvirket valget i Trumps favør.

Nå gjennomfører også FBI en etterforskning i om Trump-kampanjen hadde bindinger til Russland under valgkampen. Det føderale politiet har bekreftet at de mistenker at russerne ønsket å få Trump valgt.

Hackingen innebar blant annet en lekkasje av epostene til Det demokratiske partiet.

NRK kunne også avsløre at Russland i 2015 gjennomførte en informasjonsoperasjon der de prøvde å påvirke Nobelkomiteen for å unngå at fredsprisen havnet i Ukraina.