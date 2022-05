– For mange har bunaden blitt en fasit og mal på hvordan man har gjort det siden sist man brukte den.

Det sier forfatter og influenser Martine Halvorsen til NRK.

Hun mener det er urealistisk at man livet ut skal passe inn i et klesplagg som flere fikk da de var 15 år gamle.

– Mange har gått gjennom et brudd, en livskrise, en forelskelse, fått ny jobb, mista jobben sin, en de er glad i, pandemi, sykdom, oppturer og nedturer. Kroppene vår forandrer seg, på lik linje som alt annet, forklarer Halvorsen.

– Bunaden skal passe oss, ikke omvendt, sier hun.

Gjennom sosiale medier får man stadig råd om hvordan man skal oppføre seg og se ut, mener hun. Nylig delte realitystjerna Kim Kardashian hvordan hun på kort tid raste ned i vekt for å passe kjolen til Marilyn Monroe på den røde løperen.

– Jeg er redd mange tenker at løsningen er en «quick fix» hvis man oppdager at bunaden ikke passer. Det er verken konstruktivt eller helsefremmende, sier Halvorsen.

Følte på en skam

Da bunaden til Anine Olsen (21) fra Skien ikke passet lenger, sluttet hun å bruke den fremfor å legge den ut.

– Det var den skammen. Jeg tenkte at hvis jeg ikke passer inn i bunaden, fortjener jeg ikke å ha den på, sier hun.

Anine Olsen forteller om videoer på TikTok av jenter som sulter seg for å passe inn i bunaden i tide. Foto: Mari Tomine Solstad Roland

Hun opplever at det blir sett på som negativt at kroppen til kvinner utvikles etter konfirmasjonen, en tid der flere får bunad i gave.

– Hvis gutter vokser inn i andre i familien sine klær er det en fin ting. De har vokst, og er store og mandige. Hvis vi jenter må sy ut bunaden er det krise. Da har du blitt tjukk, sier Olsen.

Nå som 17. mai nærmer seg har Olsen kommet over flere videoer på TikTok av jenter som er lei seg for at bunaden ikke passer. Det fikk henne selv til å legge ut en video der hun gjør opprør med problematikken.

– Det blir en årlig depresjonsperiode for jenter de to siste ukene før 17. mai. Folk legger ut på TikTok at de sulter seg selv for å skvise seg inn i bunaden, forklarer Olsen.

Advarer mot slankemetode

– Bunaden blir et symbol på det idealet som eksisterer ellers i samfunnet.

Det sier Ida Marie Holm. Hun koordinerer kostholdschatten til Mental Helse Ungdom.

Organisasjonen jobber for økt åpenhet om psykisk helse, samt forebygging av psykiske lidelser. De får stadig henvendelser fra unge jenter og kvinner som er misfornøyd med kroppen sin.

Ida Marie Holm fra Mental Helse Ungdom advarer mot å slanke seg for å passe inn i et klesplagg. Foto: Privat

Holm forstår at det kan være vanskelig å akseptere at bunaden ikke passer.

– Hvis du har pleid å ha på deg bunaden og du ikke har det i år, legges det merke til, sier Holm.

Hun anbefaler ingen å slanke seg for å passe inn i et klesplagg, og forklarer at det er en risiko ved å slanke seg på kort tid.

– Det går på kort sikt utover hvordan man har det og hvordan kroppen fungerer. For noen kan det ta overhånd over lengre tid, og man kan utvikle spiseforstyrrelser eller et anstrengt forhold til mat og kropp, forklarer Holm.

Vanlig å tilpasse bunaden

Barbro Tronhuus Storlien, styreleder i Norges Husflidslag, har sydd bunader i 17 år. Hun forklarer at de aller fleste må tilpasse bunaden i løpet av livet, og at de fleste bunader er tilrettelagt for dette.

Det er spesielt vanlig å legge ut bunaden i overgangen fra tenårene til voksenlivet.

– Bunaden er ment å vare hele livet. Det betyr ikke at den skal være uforandret hele livet, forklarer Storlien.

Barbro Tronhuus Storlien, styreleder i Norges Husflidslag, forklarer at bunaden er tilrettelagt for å tilpasses gjennom livet. Foto: Privat

Storlien kjenner til at kvinner i alle aldre kan føle på et nederlag hvis de må sy ut bunaden. Hun synes det er synd at det er slik.

– Man skal ikke gå rundt på 17. mai og glede seg til å komme hjem igjen så man kan ta av bunaden og puste. Det blir feil, sier hun.

Storlien anbefaler å prøve bunaden i god tid før man skal bruke den, slik at man rekker å tilpasse den før timene blir fullbooket.

– Livet er for kort

Selv arvet Martine Halvorsen en Dovre-bunad av moren sin da hun var 13 år gammel. Hun ser stor verdi i bunaden.

– Jeg tror at akkurat det gjør det sårt for mange. Man har gjerne fått den av familie. Mange føler en forventning til å passe inn i bunaden, og bruke den for å glede andre, sier hun.

Halvorsen tydeliggjør at man må slutte å skamme seg for å sy ut bunaden, og heller ikke presse seg inn i en som ikke passer.

– Livet er for kort til å ikke få puste med magen, eller at du ikke skal føle deg flott, sier Halvorsen.