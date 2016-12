Halvparten av bykommunene har vedtatt at de skal beholde gratis parkering fra 1. januar, mens andre skal ta betalt. Få dager før regelverket trer i kraft er det også kommuner som ikke har bestemt seg.

– For forbrukerne blir det vanskelig å vite hvilke regler som gjelder i de forskjellige kommunene, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Se hvilke bykommuner som innfører betaling for elbiler, nederst i saken

Betaling i Midtbyen

Trondheim er en av byene som kommer til å ta betalt, og målet er at flere skal reise kollektivt.

– Jeg syns det er riktig. Byen er full av elbiler, så at det blir innstramming, er det ikke noe å si på, sier Oddbjørn Devik.

Han er elbileier på fjerde året i Trondheim. Han kommer ikke til å kjøre mindre, men aksepterer at elbilister må være med å betale for byutvikling.

PARKERING: Fra nyttår må også elbiler betale når de tar opp parkeringsplasser i Midtbyen i Trondheim. Foto: Jørgen Leangen / NRK

Store variasjoner

Oslo, Alta, Sandnes og Drammen er blant dem som beholder gratisparkering. Bergen, Bodø og Tønsberg vil ta betalt, og det er valgt ulike løsninger rundt om i landet avhengig av ønsker og behov.

– Det handler om kommuneøkonomi. De ønsker inntektene, men glemmer de ambisiøse målene de har for klima, hevder Bu.

Dersom ikke kommunen vedtar fritak, vil elbilister måtte betale full takst etter prinsippet om at alle skal behandles likt.

– Vi er redd for at en del kommuner ikke har fått med seg at de må gjøre et aktivt vedtak for å beholde gratisparkering, sier Bu.

Frykter kaos

LOKALDEMOKRATI: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen avviser kaos, og sier det er riktig at dette bestemmes lokalt. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Endringen er del av en stor omlegging av parkeringsreglene, men veilederen fra Vegdirektoratet som skal klargjøre hvordan elbiler skal behandles, blir ikke klar i tide.

– Det betyr at kommunene ikke får vite hvordan det skal skiltes, eller hvordan dette skal reguleres. Vi frykter komplett kaos, sier Bu.

Det avviser samferdselsministeren.

– Jeg stoler på at elbilister kan lese skilt som alle andre som skal parkere, sier Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Men en del kommuner har ennå ikke bestemt seg for hva de skal gjøre. Rekker de å skilte i tide?

– Om den jobben ikke er gjort i noen kommuner, får de sette opp lapper. Dette vil være en kort overgangsperiode.

KAOS: Norsk elbilforening frykter kaos, ifølge generalsekretær Christina Bu. Foto: Aksel Jermstad

Vedtatt halv takst

Stortinget har nylig vedtatt halv takst for nullutslippskjøretøy. Dermed vil de som nå vedtar full betaling, måtte nedjustere prisen senere.

Elbilforeninga ber Samferdselsdepartementet utsette betalingen til dette er på plass, men det er ikke aktuelt.

– Det har vært jobbet med nye parkeringsregler i tolv år. Nå må vi rydde opp, sier Solvik-Olsen.

Tre prosent av bilparken er i dag elektrisk, og Elbilforeningen mener det er for tidlig å avskaffe fordelene.

– Gratis parkering er viktig for å få flere til å velge elbil. På sikt skal også vi være med å betale, men vi må selge flere biler først, sier Bu.