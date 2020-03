Frykter overgripere kan skjule seg bak tilbud om leksehjelp

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Alle landets skoler og barnehager har holdt stengt siden 13. mars og undervisningen foregår på nett. Det betyr mange flere timer foran skjermen, når også lekeplasser er stengt, fritidsaktiviteter og muligheten til å være med venner er satt på vent inntil videre.

– Veldig mye foregår digitalt nå, og derfor er det viktig at foreldre følger med på hvordan barna bruker nettet, sier seksjonsleder i Redd Barna Thale Skybak til NRK.

Organisasjonen frykter at voksne med onde hensikter forsøker å innynde seg hos barn og unge gjennom digitale kanaler.

– Vi vet at voksne bruker sosiale medier, TikTok, Spapchat og spill for å komme i kontakt med barn. Vi har ikke grunnlag for å si at det har vært en økning akkurat nå, men det er likevel viktig å minne om dette, sier Skybak, som understreker at internett først og fremst er viktig for barn i denne perioden.

– Digital kontakt er viktig for barnas trivsel, læring og utvikling, og det vil gjøre det lettere for barna å komme tilbake til en vanlig hverdag når skolene åpner og de kan ses igjen som normalt.

Anbefaler fellesundervisning

Kripos gikk denne uken ut i sosiale medier og ba foreldre være kritiske til enkeltpersoner som tilbyr gratis undervisning og leksehjelp via internett.

De ber foreldre ikke la barna kommunisere med ukjente voksne på nett, og i stedet velge fellesundervisning.

Overfor NRK utdyper Kripos at dette er et generelt råd, og at de ikke har fått konkrete eksempler på at noen har forsøkt å tilby hjelp på falske premisser.

– Vi vet at personer som er ute etter å utnytte barn seksuelt prøver å komme i kontakt med potensielle ofre gjennom internett. Det er ikke spesielt for denne situasjonen vi er i nå, men noe som også skjer alle andre dager, sier leder av seksjon for bekjempelse av internettrelaterte overgrep Lise Matheson til NRK

– Dersom man oppdager at barn har hatt kontakt med personer som ikke har hederlige hensikter, er det viktig at politiet får beskjed. Personer med seksuell interesse for barn får ofte holde på lenge, selv om mange har opplevd å ha kontakt med dem fordi ingen melder fra til politiet. De prøver seg aldri på bare ett barn, understreker Matheson.

Redd Barna

INVOLVER DEG: Internett er viktig for å holde kontakt med venner under koronakrisen, men foreldre må involvere seg, sier Thale Skybak i Redd Barna. Foto: Shirin Jafari / Redd Barna

Selv om den pågående situasjonen er krevende for både barn og voksne, er det viktig at foreldre involverer seg i barnas nettbruk, mener Thale Skybak i Redd Barna

– På samme måte som de interesserer seg for hvordan barna har hatt det på skole eller fotballtrening, må de også spørre om hvordan barna har hatt det på nett. Vår erfaring er at barna ønsker at foreldrene skal snakke med dem og bry seg, sier Skybak.

Matheson i Kripos understreker betydningen av at barn må oppleve at de kan snakke med foreldrene sine – uten å frykte negative konsekvenser.

– Voksne må være tydelige på at hvis barn opplever noe de synes er rart, vanskelig eller ekkelt, så må vi lære dem å si fra. Det er det viktigste. Trusler om å fjerne internettilgangen hvis de gjør noe galt er ingen god ide. Det skaper en høyere terskel for å si fra.

Hun forteller at Kripos har blitt kontaktet av unge som har hatt ubehagelige nettopplevelser, men som ikke har sagt fra til voksne. De sier de ikke tror de vil forstå situasjonen eller vil reagere ved å nekte dem å bruke internett.

Skybak sier barna må læres opp til at det aldri er barnets skyld dersom de opplever noe ubehagelig.

Behov for voksne tillitspersoner

Redd Barna har tidligere uttrykt bekymring for barn som fra før er i en sårbar situasjon.

– Vi er ekstra bekymret for barn som i utgangspunktet ikke har det så bra hjemme og som ikke har trygge voksne å snakke med. Derfor er det viktig at lærere følger opp disse barna. De trenger trygge og gode voksne som lar barna få vite at de aldri skal være redd for å si ifra, sier Skybak.

Hun sier mange barn allerede har godt nettvett og vet at de skal avvise uønsket kontakt og avslutte kontakten dersom man opplever noe ekkelt. Yngre barn kan likevel bli lurt av personer som opererer under falsk identitet og utgir seg for å være jevnaldrende. Og slik manipulasjon kan foregå gradvis over tid.

– Det kan begynne så enkelt som at den voksne trykker «liker» på bilder, følger opp med komplimenter og på den måten opparbeider en relasjon og et tillitsforhold til barnet. Derfor blir det vanskelig for barnet å si stopp når man til slutt kommer til spørsmålene om å møtes fysisk eller å sende et nakenbilde. Når man har kommet så langt, kan barn også oppleve at det er vanskelig å si fra til foreldrene, forteller Skybak.

Kripos har følgende råd dersom noe uønsket skje:

– Dersom voksne oppdager at barna deres har fått seksualiserte meldinger, er det viktig at de lagrer informasjon om avsender med skjermdumper, melder fra til nettstedet der kontakten oppstod og melder fra til politiet. Dette kan gjøres på nett, sier Matheson.