Frykter økt risiko i Oslo-sykehusene hvis flere legges inn

– Vi kommer til å måtte jobbe på en annen måte med risiko for høyere dødelighet og risiko for at kvaliteten blir vanskeligere å ivareta, sier klinikksjef Øyvind Skraastad til NRK.

NRK møter Skraastad og avdelingsleder Øystein Fahre på plassen utenfor Rikshospitalet.

Begge er bekymret for hva de neste ukene vil bringe.

Oslo-sykehuset kan nå stå ved et vendepunkt der tilstrømmingen av pasienter snart kan utfordre kvaliteten på behandlingen de kan gi.

Avdelingsleder Øystein Fahre tror kvaliteten på behandlingen kan bli dårligere i tiden som kommer. Foto: Roy Pettersen / NRK

– Kvaliteten på intensiv idag vil neppe stå seg om vi skulle få 100 intensivpasienter med covid-19 til Oslo universitetssykehus, sier Øystein Fahre.

Han legger til at Oslo universitetssykehus vanligvis er bemannet med 62 intensivplasser.

I dag er 70 innlagt.

Det er dermed nesten ingenting å gå på før bølgen av koronapasienter er ventet å slå inn de neste par ukene.

– Aldri gjort før

I dag anslo Helse Sør-Øst at regionen kan ha 600 korona-pasienter innlagt om fire uker, og at 150 av dem vil trenge intensivbehandling.

Beregningene er gjort ut fra Folkehelseinstituttets modeller.

– Så det er klart av vi forbereder oss på en kraftig økning nå, sier Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Omlag 100 av disse intensivpasientene kan havne på OUS, anslår Fahre.

Det vil i så fall bety en massetilstrømming av pasienter som vil gi en helt ny situasjon for de ansatte på sykehuset.

– Det som er skissert nå har vi aldri gjort før, selv om vi har lagt planer for det. Det er utfordringen nå, sier han.

– Jeg er usikker på om vi kommer til å klare å drive optimal intensivbehandling døgnet rundt til enhver tid.

Han forklarer at det kan få konsekvenser for kvaliteten på behandlingen om personale som er vant til å håndtere 30 intensivpasienter plutselig må forholde seg til 60 eller 70.

– Betyr det at flere vil dø?

– Det kan være en konsekvens, sier Fahre.

En koronapasient behandles på intensivavdelingen ved OUS Rikshospitalet. Foto: Jil Yngland / NTB

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, mener de skal klare å opprettholde kvaliteten på behandlingen nå, men er likevel enig med Fahre.

– Nå planlegger vi for en fireukersperiode. Den mener vi at vi skal klare, men hvis ikke tiltakene gir effekt, så vil vi komme til et tidspunkt hvor vi ikke klarer å gi den kvaliteten som vi vanligvis gir.

Påskeferien avlyst

Flere sykehus i Helse Sør-Øst merker allerede trykket fra pandemiens tredje bølge.

30 intensivsykepleiere fra hele landet skal nå reise til Ahus i Lørenskog for å bistå med intensivpasientene. To sykepleiere reiser fra Bergen allerede i kveld.

Selv om Oslo og Viken nylig innførte enda strengere smitteverntiltak, vil det trolig ta flere uker å snu den økende trenden i smittetall og innleggelser.

På Rikshospitalet frykter de at nesten all annen behandling etterhvert kan bli satt på vent.

– Det blir ikke noe påskeferie på de ansatte. Vi må sannsynligvis legge om arbeidstiden til veldig mange, og det omfanget betyr færre planlagte operasjoner. Kanskje ender vi med å bare kunne operere øyeblikkelig hjelp i korte perioder, sier Fahre.

– Det vi har å spille på er å ta ned regulær aktivitet, og mobilisere arbeidskraften inn mot postoperativ og intensiv, sier Øyvind Skraastad.

– Den situasjonen vi er på vei inn i nå med bølge 3 kan bli den mest alvorlige bølgen til nå, sier Øystein Fahre.