Frykter nye overgrep – voldtektstiltalt kan fortsatt bli løslatt

Mannen i 50-årene er tiltalt for å ha voldtatt en 13 år gammel jente, samt seksuelt krenkende adferd mot tre jenter under 16 år. Han er også tiltalt for å ha truet jentene.

Han har blitt dømt for ulike seksuallovbrudd flere ganger tidligere, og ble varetektsfengslet fordi retten mente gjentakelsesfaren var stor. Dømmes han i saken, risikerer han forvaring.

I en fersk kjennelse fra Søndre Østfold tingrett skrives det at retten fortsatt mener gjentakelsesfaren er høy.

Dommeren viser også til en erklæring fra de rettsoppnevnte sakkyndige, som konkluderer med at det er stor risiko for nye seksuallovbrudd dersom mannen løslates.

Samtidig mener imidlertid tingretten at mannens helsetilstand gjør det uforholdsmessig å holde ham fengslet fram til rettssaken i september.

Derfor ble det torsdag besluttet at mannen skal løslates.

«Retten viser til de omfattende helseutfordringene tiltalte har forklart seg om i retten i dag, og i tidligere fengslingsmøter. Retten kan heller ikke se at påtalemyndigheten har tatt tilstrekkelig grep for å bedre tiltaltes situasjon», står det i kjennelsen.

– Har kjempet for å få nødvendig helsehjelp

Påtalemyndigheten har anket avgjørelsen. Dermed er mannen fortsatt fengslet til lagmannsretten har vurdert saken.

– Det er et grunnleggende prinsipp i norsk rett at innsatte har krav på forsvarlig helsehjelp. Og klarer ikke påtalemyndigheten å sørge for at minimumskravene nås, må den innsatte løslates, sier forsvarer Anne-Marie Gulichsen til NRK.

Kjennelsen viser hvordan det hele sommeren har pågått en diskusjon for at tiltalte skal få muligheten til å trene oftere, for å holde sin sykdom i sjakk. Det vises også til flere bekymringsmeldinger fra fengselsbetjenter i Halden fengsel.

Likevel har det ikke blitt tatt grep som kunne sørget for at mannen fortsatt kan fengsles uten at det blir uforholdsmessig, skriver tingretten.

– Han har alltid kjempet for å få nødvendig helsehjelp, ikke primært for å bli løslatt. Men ut fra hvordan situasjonen utvikler seg de siste månedene, mener jeg det var riktig av retten å løslate ham nå, så han kan få den hjelpen han trenger, sier Gulichsen.

Hun legger til at det skal mye til før retten lar en person med høy gjentakelsesfare slippe ut av varetekt.

– Det sier noe om hvor store negative konsekvenser det manglende helsetilbudet har hatt.

Politiadvokat Henriette Laache-Sæther mener det fortsatt er forholdsmessig at mannen sitter varetektsfengslet fram til rettssaken mot ham.

– I løpet av de siste to ukene som han har vært i varetekt, så er det jo tilbudt ham trening hvert fall 6 ganger, som påtalemyndigheten mener at må være innafor. Og vi mener at det uansett tilfredsstiller ivaretakelse av hans helsebehov, sier Laache-Sæther til NRK.

– Skaper utrygghet

Det er totalt fem mindreårige jenter som er fornærmet i saken, i ulike tiltaleposter. Bistandsadvokat Kari Tveter Iversen ønsker ikke å kommentere saken, men bekrefter at hennes klienter er orientert om den eventuelle løslatelsen.

Bistandsadvokat Kenneth Hansen sier det har vært en trygghet for hans klienter at tiltalte har vært i politiets varetekt siden september i fjor.

– Dersom det er riktig at det ikke er tilstrekkelig tilrettelagt i fengselet for at han får den nødvendige helsehjelpen, finner jeg dette underlig i og med at det er en svært alvorlig sak, og at slike forhold nettopp er relevant for den forholdsmessighetsvurdering som skal gjøres etter straffeprosessloven, skriver Hansen til NRK.

– Det skaper en vesentlig utrygghet for mine klienter at de kan risikere å treffe ham ute, og da særlig med tanke på at det er snakk om mindreårige. Samtidig har man selvfølgelig respekt for den vurderingen rettsapparatet måtte komme til, og avventer derfor lagmannsrettens vurdering.

Torgeir Røynås Pedersen representerer også en av jentene.

Han understreker at han ikke kjenner til tiltaltes helsetilstand annet enn det som fremkommer i de siste fengslingskjennelsene.

– Har han de behovene, er det jo veldig ugreit at ikke fengselet klarer å tilpasse seg de behovene han måtte ha. Særlig etter at lagmannsretten i forrige kjennelse var tydelige at dette måtte man rydde opp i, sier Pedersen til NRK.

– Det skaper utrygghet at han løslates, det er det ingen tvil om. Min klient har et ønske om at han blir sittende til saken kommer opp, legger han til.

Politiadvokat Laache-Sæther understreker at hun mener det fortsatt er fare for gjentakelse i saken.

– Nå har sakkyndige vært inne i saken og konkludert med at det er forhøyet gjentakelsesrisiko for nye seksuallovbrudd dersom han løslates. Det er noe av bakgrunnen for at påtalemyndigheten fortsatt ønsker ham fengslet.

Hun mener tiltalte får et tilstrekkelig helsetilbud i Halden fengsel i dag.

– Det er ulike tilbud i ulike fengsler, så vi har sondert mulighetene for å overføre ham til et annet fengsel med et annet treningstilbud, sier hun.