– Vi må ikke gjøre avgiftspolitiske grep som forsterker grensehandelen.

Det sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i midten av oktober til NRK, like før han ble finansminister.

Men i Støre-regjeringens budsjett for 2022 foreslår Ap og Sp grep som NHO mener vil forsterke grensehandelen. Mens avgiften på brus og sukker holdes på null, blir tobakk og alkohol dyrere fra 1. januar.

NHO mener de økte avgiftene vil sende nordmenn over grensen igjen.

– Utfordringen vår, er at vi ser at mer enn halvparten av mat- og drikkeprodusentene, altså industribedriftene, frykter at de kommer til å tape markedsandeler, fordi grensehandelen kommer tilbake for fullt, sier NHO-direktør for mat og drikke, Petter Brubakk, til NRK.

– Stor utfordring

Tirsdag var de mektigste i matvarebransjen samlet på en NHO-konferanse på Vippetangen i Oslo.

De fremmøtte var enige om at maten vi spiser bør være norsk, og var fornøyd med rekordåret 2020 for mat- og drikkevaresalget i Norge.

Store deler av salgsøkningen skyldes av grensehandelen nærmest forsvant under pandemien, fordi grensene ble stengt for normal ferdsel. I år ble avgiften på tobakk og alkohol satt ned for å holde på effekten selv om grensene er åpnet igjen.

UTFORDRING: Administrerende direktør i NHO Mat og drikke, sier frykten for grensehandelen er en stor utfordring for industribedriftene. Foto: NRK

Brubakk sier frykten for grensehandelen også gjelder bedriftene som selger andre varer enn alkohol og tobakk.

– Dette er en ganske stor utfordring for hele verdikjeden, sier Brubakk.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) lover tiltak mot grensehandel på sikt.

– Så er det å sette i gang et arbeid med å få et bedre tallgrunnlag på hva nordmenn kjøper i Sverige. Det vil det bli levert en rapport på nå. Når vi har det tallgrunnlaget på plass, vil vi iverksette tiltak, sier Borch.

TILTAK: Landbruks- og matminister Sandra Borch lover tiltak mot grensehandel på sikt, men vil ikke si hvilke. Foto: Dan Henrik Klausen

Importvernet øker prisforskjellene

Tall fra SSB har tidligere vist at nordmenn bruker mest penger på dagligvarer og mat over grensen, ikke alkohol og tobakk.

Produksjonsdirektør Øyvind Berg sier Synnøve Finden brukte 6 millioner liter ekstra melk til blant annet ost, da pandemien kom.

– På grunn av at det var lite handling og at folk ikke reiste, merket vi at salget vårt økte veldig under hele perioden, sier Berg.

Ost nyter normalt godt av importvernet, som regjeringen vil styrke. Importvern er ulike typer tiltak som skal gi utenlandske varer en konkurranseulempe i forhold til norske varer.

Hensikten er å beskytte produksjonen av varer med norsk kostnadsnivå, mot konkurranse fra tilsvarende importerte varer som er billigere å lage. Det viktigste importvernet er toll.

NRK har tidligere skrevet om forskningen til NIBIO-forsker Ivar Pettersen, som sier at importvernet i Norge er den viktigste årsaken til at prisforskjellen mot Sverige og Danmark økte utover 2000-tallet. En studie fra SSB viser også at importvernet gjør at prisforskjellen til nabolandene våre øker.

Importvernet, kombinert med høyere avgifter, kan bli krevende, ifølge Brubakk i NHO.

– Importvernet har sin helt spesielle og gode begrunnelse, men det er viktig at vi ikke lar det bli en hvilepute, for at vi skal ha et mye høyere avgiftsnivå, sier Brubakk.

Borch vil ikke si hva slags tiltak som kan få ned grensehandelen.

– Min oppfordring nå er å oppfordre nordmenn til å kjøpe norsk mat, og det handler også om å sikre de norske arbeidsplassene i hele verdikjeden, sier Borch.