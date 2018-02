Frykter kreft kan kreve enda flere liv

– Under behandlingen lå jeg en periode i isolasjon, og bare ventet på å få en infeksjon. Og det fikk jeg, og da måtte jeg ha antibiotika. Jeg hadde ikke et eget immunforsvar som kunne takle bakterien.

Da Helge Øvernes (28) var 21 år ble han diagnostisert med leukemi.

– Det var en tøff beskjed å få da jeg egentlig var opptatt med å studere musikk, sier han.

De neste fem årene fikk han mange tøffe behandlinger. Han måtte ha to runder med cellegift, og måtte få nye lunger.

Han trengte også en stamcelletransplantasjon fra søsteren sin.

– Da fikk jeg et nytt immunforsvar som kunne slå tilbake eventuelle rester av kreftcellene, forteller han.

Immunforsvaret hans, i likhet med mange andre kreftpasienters immunforsvar, var nemlig nærmest ikke-eksisterende, og kroppen var ikke i stand til å bekjempe eventuelle infeksjoner.

Helge måtte derfor igjennom flere titalls antibiotikakurer mens han ble behandlet for leukemi. Uten det, hadde ikke kroppen hans klart å overvinne kreften.

– Hadde jeg ikke fått det ville jeg rett og slett strøket med.

OVERLEVDE: Helge (28) overlevde kreften takket være blant annet flere titalls antibiotikakurer. Foto: Peder Bergholt / NRK

Én død hvert tredje sekund

Rundt én av fem kreftpasienter er avhengig av antibiotika, og mange kreftformer kan ikke behandles uten.

Kreftforeningen åpnet fredag en utstilling i anledning den internasjonale kreftdagen. I sitt vitensenter i Oslo retter de fokus mot nettopp antibiotikaresistens.

Kreftbehandling bryter ofte ned immunforsvaret, og pasienter er dermed svært utsatt for infeksjoner. En forkjølelse kan være livstruende.

BEKYMRET: Anne Lise Ryel frykter flere og flere vil død av kreft på grunn av antibiotikaresistens. Foto: Agnete Brun

– Vi kan risikere i fremtiden at stadig flere dør av kreft, i stedet for sånn som det er nå, at flere og flere overlever kreft, sier generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel.

I dag dør årlig 700 000 på verdensbasis av resistente mikrober. Ifølge Kreftforeningen kan tallet være på ti millioner i 2050, eller én hvert tredje sekund, om vi ikke finner en løsning på problemet.

Ryel frykter det kan gjøre selv den aller mest moderne kreftbehandlingen utdatert.

– Det betyr jo at en del kreftpasienter vil dø av en enkel infeksjon, selv om dem har fått verdens beste kreftbehandling, sier Ryel.

Utstillingen vil stå fremme de neste seks månedene.