Frykter jernbanen taper i Hareides samferdselsplan

Samferdselsministeren fra KrF sier til Aftenposten at dagens Nasjonal Transportplan (NTP) er urealistisk.

Sist den ble revidert var i 2017. Da gikk Stortinget inn for å bruke 1000 milliarder kroner på vei, jernbane, flyplasser og havner de neste tolv årene.

– Ut fra prisanslagene manglet vi 130 milliarder kroner allerede da, sier Knut Arild Hareide til avisen.

Planen skal revideres neste år. Da varsler Hareide en helt ny måte å tenke på. Utbygginger som har hatt «sikker plass», vil kunne forsvinne ut eller bli utsatt på ubestemt tid.

– Gapt over for mye

– En ting skal Hareide ha, og det er at han er ærlig på dette. Vi har gapt over for mye, sier transportpolitisk talsmann for SV, Arne Nævra.

KUTT E39: Rådet fra Arne Nævra (SV) til Knut Arild Hareide (KrF) er klart. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hareide sier at det ikke er avgjort hva som skal ut. Han ordlegger seg likevel på en måte som tyder på at ytre Intercity, dobbeltsporet jernbane til Lillehammer, Skien og Sarpsborg, Fredrikstad og Halden, ligger dårlig an. På Østfoldbanen har prisanslagene blitt mangedoblet.

Dette er signaler Arne Nævra ikke setter pris på.

– Jeg frykter at jernbanen og Intercity-utbyggingen taper. Den har blitt utsatt i flere år.

– Men det må vi rett og slett ikke gjøre. Det fins bare ett transportmiddel som kan frakte folk i så store mengder til jobb i hovedstaden, og det er jernbanen, sier Nævra.

– Eventyrlige prosjekter

SV-politikeren har mer sans for antydningen om at deler av ferjefri E39 på Vestlandet bør vurderes på nytt.

– I stedet for mange av de eventyrlige prosjektene på ferjefri E39 til milliarder av kroner, burde vi hatt hyppige nullutslippsferger.

– Hareide må gjøre noe med motorvei-mantraet han har arvet fra to tidligere Frp-statsråder. Han må slutte å bygge motorveier med fartsgrense 110 km/t på steder der det ikke er behov for det, sier Arne Nævra, og nevner strekningen mellom Kristiansand og Stavanger som eksempel.

– Konkursbo

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann Sverre Myrli sier at han har forståelse for den situasjonen Hareide er i.

KONKURSBO: Sverre Myrli (Ap) mener Frps samferdselsministere har etterlatt seg et konkursbo. Foto: Terje Bendiksby

– Han har i realiteten tatt over et konkursbo etter to samferdselsministere fra Fremskrittspartiet. Det Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale har lovet og de forventningene som er skrudd opp, den virkeligheten innhenter Hareide nå, sier Myrli.

Men selv om Myrli er klar på at pengesekken ikke samsvarer med forventningene, er han ikke like tydelig på hva som bør kuttes.

– For Arbeiderpartiet er det uaktuelt å begynne å ha lavere ambisjoner for utbygging av samferdsel i Norge.

– Hva med ferjefri E39?

– Ferjefri E39 er sju fjordkryssinger og ikke ett prosjekt som mange framstiller deg som. Det er tre av de sju fjordkryssingene som ligger i nåværende NTP.

– Hva som skjer med de fire siste er selvsagt usikkert, men både de tre vedtatte fjordkryssingene, intercity-utbyggingen og andre vedtatte prosjekter skal det mye til om blir endret, sier Sverre Myrli.

Nye Veier

Fremskrittspartiets nestleder i Stortingets transportkomité, Bård Hoksrud, svarer slik på kritikken av at hans parti har lagt opp til høyere forventninger enn det er penger til:

PUSLETE: Bård Hoksrud (Frp) vil ha mer vei og jernbane, ikke mindre. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Vi sørget for å få på plass Nye Veier, det nye veiselskapet som bygger raskere, mer vei og billigere vei. Jeg mener vi må se på det samme for jernbane, for det å få ned kostnadene er også Fremskrittspartiet opptatt av.

Han synes det er «smålig og puslete» av Knut Arild Hareide å ville redusere ambisjonene i Nasjonal Transportplan.

– Fremskrittspartiet i regjering har økt samferdselsbudsjettet med 80 prosent. Vi ønsker å være offensive og bygge mer vei og jernbane fordi det er viktig for folk og næringsliv over hele landet, sier Hoksrud.

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier at Arbeiderpartiet foreslo å tilføre NTP flere prosjekter da Stortinget behandlet den i 2017 uten å øke bevilgningene særlig.

– Da er det useriøst nå å hevde at den opprinnelige planen var for omfattende, sier Solvik-Olsen.