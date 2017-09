Frykter influensasmitte fra helsearbeidere

Pandemi- og epidemikomiteen møttes torsdag for å diskutere bekymringer over manglende influensavaksinasjon blant helseansatte. Komiteen mener det kan føre til at risikogrupper, som de eldre, blir alvorlig syke.

– Det er ganske mange som blir smittet av helsearbeidere. De kan i mange tilfeller være bærere av influensa, uten symptomer. Smittede pasienter kan bli syke, og i verste fall dø av smitten, sier direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog.

Han mener også at vaksinasjon er viktig av beredskapshensyn.

– Når ansatte blir syke med influensa, må de andre på som er på jobb strekke seg veldig langt. Det kan bli krevende i en krisesituasjon. I tillegg er det et ledelsesansvar å tilrettelegge for at det blir lett å ta vaksinen og at den er tilgjengelig.

Bedre å bli syk én gang?

Folkehelseinstituttet estimerer at omkring 900 mennesker i Norge dør av influensa eller influensa-relaterte komplikasjoner hvert år. Antallet kan variere fra noen få hundre til et par tusen. Det er hovedsakelig eldre som dør av viruset.

Rønnaug Solberg, midlertidig bosatt på Majorstutunet bo- og behandlingssenter, synes det er bra at både pasienter og ansatte vaksinerer seg.

– Mens andre som blir smittet er syke i en uke, så bruker vi kanskje tre uker på å bli helt friske igjen. Vi går og hangler i tre uker etterpå, sier Solberg.

Rønnaug Solberg er midlertidig beboer på Majorstutunet. Hun synes det er bra at både eldre og helseansatte vaksinerer seg, og tror at eldre er mer utsatt for å bli langvarig syke dersom de blir smittet. Foto: Ketil Kern / NRK

Ifølge Guldvog avstår mange fra å ta vaksinen fordi de tror det er bedre å bli smittet av influensa én gang for så å la kroppen bekjempe viruset. Men direktoratet mener denne tankegangen ikke stemmer overens med konklusjonen til fagfolk.

– Om det er lurt å unngå vaksinasjon, er en diskusjon som fortsatt pågår. Men de fremste fagfolkene i Norge sier nå at det ikke er holdepunkt for å si at det er bedre å bli kraftfullt syk en gang imellom enn å ta de årlige vaksinene.

En utløsende årsak til at helsedirektoratet tar tak i vaksineringsstatistikken nå, er at EU har uttrykt uro over den lave vaksinasjonsgraden når det gjelder influensa i Europa.

– Vi i Norge står ikke i en spesielt god situasjon i forhold til dette, sier Guldvog.

Trapper opp innsatsen mot under-vaksinering

Sykehjemsetaten, sykehusene og resten av Oslo kommunes helsetjeneste har dratt i gang en influensavaksinasjonskampanje. Målet er at flere ansatte skal vaksineres. Sykepleiere på Majorstutunet er selv positive til vaksinering, men de tror at mange helseansatte fortsatt er bekymret for bivirkninger.

– De bivirkningene jeg har hørt om tidligere har vært et resultat av svineinfluensa-vaksinen. Det henger nok igjen hos de ansatte, sier avdelingssykepleier Harriet Nilsen.

Ifølge helsedirektøren har den årlige sesonginfluensavaksinen svært få og ingen farlige bivirkninger.