«Jeg gikk i dum/snill-fella og aksepterte poeng i stedet for refusjon da 10-årets familietur gikk i vasken i fjor. Har 40.000 kr utestående, noen verre?», spør Øystein Østerhus på Facebook.

Han er en av de misfornøyde kundene etter at Norwegian satte bremsene på og ikke tillater at kunder får bruke opptjente poeng til å betale for nye billetter. Østerhus skulle ta kone og barn med på ferie til Florida.

Øystein Østerhus skulle reise med familien til Florida med Norwegian Foto: Privat

– Vi bestilte ferien allerede i julen i 2019, lenge før vi visste noe om pandemi og reiserestriksjoner. Å reise til Florida er ikke noe vi gjør til vanlig, så vi gledet oss til USA-ferien, sier han til NRK.

Samtidig understreker han at det ikke er synd på hverken ham eller familien og da han valgte å få reisen refundert i poeng kom de inn på konto på under et døgn.

Overraskende

– Det er overraskende at Norwegian nå hindrer sine lojale kunder i å bruke sine CashPoints, spesielt etter at så mange kunder har fått refundert billetter gjennom pandemien i nettopp CashPoints, sier norsk redaktør av nettstedet FinalCall, Erling Stausland til NRK.

Norwegian sier i en pressemelding at pausen kun er ment å vare i perioden til rekonstruksjonen av selskapet er ferdig, men sier samtidig ikke noe om når dette er i havn.

Bonusprogrammet ble etablert i 2009 og har lenge skilt seg ut fra mange andre bonusprogram i bransjen ved at ett poeng tilsvarer én krone. Da pandemien traff og flyselskapene var tvunget til å innstille avganger, tilbød Norwegian å refundere billetter i CashPoints i stedet for kontanter.

Redaktør i nettstedet FinalCall, Erling Stausland er overrasket over Norwegian Foto: Privat

– Når det også virker usikkert hvor mye poengene skal være verd når eller hvis de kan brukes, er det ikke akkurat noe som kan berolige kundene som sitter med mye CashPoints på kontoen, sier Stausland.

Norwegian har gjort det vanskelig

I Forbrukerrådet mener de at dette er veldig kjedelig for alle forbrukerne som har takket ja til poeng fremfor penger.

Pia Høst leder Forbrukerdialog hos Forbrukerrådet sier at de varslede tiltakene viser hvor sårbare kundene er i en vanskelig situasjon for selskapet. Foto: Forbrukerrådet

– Situasjonen viser at det kan ha vært lurt å stå på kravet om å få tilbake penger og ikke poeng ved koronakansellerte reiser. Dette har også vært vårt klare råd, men Norwegian har dessverre ikke gjort det enkelt for kundene sine å velge penger tilbake, fremfor CashPoints, sier leder av forbrukerdialog hos Forbrukerrådet, Pia Høst.

– Vi tar for gitt at Norwegian, hvis de kommer ut av denne prosessen uten å gå konkurs, vil gjøre alt de kan for at gode kunder fra tidligere vil nyte godt av sine opparbeidede CashPoints, uten at disse taper verdi, sier hun.

– Ingen mister poeng

Pressesjef i Norwegian, Tonje Næss sier at ingen kommer til å miste poengene de har tjent opp Foto: Norwegian

– Vi forstår at dette kan være frustrerende for medlemmer, og vi gjør alt vi kan for å finne best mulig løsninger for kundene våre, sier pressesjef i Norwegian, Tonje Næss.

– Grunnen til at vi tar de grepene vi nå tar er nettopp for å sikre at bonusprogrammet Norwegian Reward skal fortsette å være et enkelt, generøst og transparent lojalitetsprogram også i fremtiden, der ett CashPoint tilsvarer én norsk krone.

Hun understreker at dette er midlertidig og at ingen kunder mister CashPoints.