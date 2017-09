Frykter for grønne investeringer ved EØS-exit

Audun Lysbakken (SV) vil ha en ny avtale med EU. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Både Senterpartiet, SV og Rødt ønsker å skrote dagens EØS-avtale til fordel for en ny handelsavtale med EU.

Nå får de støtte fra velgerne. 40 prosent av de spurte i en Norstat-måling for NRK, svarer at de ønsker seg en slik reforhandling. 35 prosent sier nei, mens én av fire er usikre.

– Dette viser at det er et ønske i folket om en slik debatt, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

De store sier nei

Men enten Støre eller Solberg blir statsminister etter valget, er det usannsynlig at Norge vil reforhandle avtalen. For både Høyre og Arbeiderpartiet er det nemlig helt uaktuelt å starte en slik prosess.

Lysbakken mener målingen viser at tiden er moden for å ta en slik debatt, og håper å få Støre med seg på å utrede konsekvensene av en norsk EØS-exit.

– Nå må alle komme opp av skyttergravene. Det er veldig rart hvis de store partiene skal legge ned en form for forbud mot å ta den diskusjonen, sier han.

Frykter for investeringer

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) mener det er helt urealistisk å skulle forhandle fram en bedre avtale for Norge enn dagens EØS-avtale.

Han tror en slik prosess kan ødelegge for Norges grønne konkurransefortrinn, blant annet ved å gjøre det lite attraktivt å etablere grønne datasentre her.

– Norge er ett av landene som er best egnet til å ha slike datasentre, fordi vi har ren og rimelig energi. Hvis vi skal få de investeringene til Norge, må vi ikke reise tvil om at vi er en del av det indre marked, sier han, og understreker:

– EØS-avtalen er helt avgjørende hvis vi skal overbevise om at Norgeer et godt sted å investere.

Grønne datasentre kan bli en viktig industri for Norge i fremtiden. Her viser Chuck Goolsbee frem ett av Facebooks datasentre i Prineville i den amerikanske delstaten Oregon. Foto: Andy Tullis / AP

Uenig med velgerne

Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap). Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Også Arbeiderpartiet frykter for investeringene, og vil si nei til å reforhandle avtalen. Dette til tross for at også mange av Høyre og Arbeiderpartiets velgere er positivt innstilt til å forhandle fram en ny avtale.

– For Arbeiderpartiet er det uaktuelt å skape usikkerhet rundt EØS-avtalen. Den er alt for viktig for norsk næringsliv og norsk eksport, sier stortingsrepresentant og medlem av utenrikskomiteen, Svein Roald Hansen.

Dette mener de ulike partienes velgere om reforhandling av EØS-avtalen. Tallene er usikre for de minste partiene, siden det er få svar fra deres velgere i undersøkelsen.

Partileder Jonas Gahr Støre har åpnet for å gjøre en ny konsekvensutredning av en reforhandling. Lysbakken håper det kan være et første steg mot en ny avtale.

– På kort sikt tror jeg flertallet for dagens avtale vil ligge fast. På litt lengre sikt tror jeg dette er en debatt som vil komme, fordi Europa er i endring og problemene i arbeidslivet vårt er store, sier han.