Frykter folk går med sexproblemer uten å få hjelp

– Det er et problem at du oppsøker hjelp og så får du ikke hjelpa du trenger, sier Tore Holte Follestad, lederen i Norsk forening for klinisk sexologi.

All forskning viser at seksuelle problemer er vanlig i befolkningen. Likevel kan det være vanskelig å finne hjelp. Fastlegen eller private sexologer som kan koste rundt tusenlappen for en time, er mulighetene.

I Oslo finnes også lavterskeltilbudet Sex og Samfunn. For de yngste er også helsesøster og helsestasjon for ungdom en mulighet.

MÅ SATSE MER: Tore Holte Follestad er lederen i norsk forening for klinisk sexologi. Foto: Marit Gjellan

– Hvis du har penger og bor i deler av landet med mange private sexologer, får du hjelp. Bor du i distriktene eller har lite penger, får du ikke hjelp.

Han er ikke den eneste som peker på et dårlig behandlingssystem.

Utrygge fastleger

– Sånn som samfunnet er i dag er det ikke mange steder å gå til hvis man har et seksuelt problem, sier fastlege Kaveh Rashidi.

Han opplever at det er lett å behandle og finne spesialister når det er snakk om fysiske problemer knyttet til sex og seksualitet. Men fagfolk som kan behandle psykiske årsaker, som stress, prestasjonsangst og traumer, er vanskeligere å finne.

MER KUNNSKAP: Fastlege Kaveh Rashidi mener flere leger bør være opptatt av seksuell helse. Foto: Marit Gjellan

– Det få steder for de som trenger hjelp til et godt sexliv. Det er helt realistisk at en pasient må vente opp til et år med å få hjelp av helsepersonell.

Mange ber også om hjelp fra fastlegen, men det er store forskjeller på hvor flinke fastleger er til å snakke om seksuelle problemer, ifølge Rashidi.

– Vi fastleger kan hjelpe disse pasientene selv, men det er nok ikke veldig mange fastleger som føler seg trygge på å snakke om seksuell helse eller har utdanning i dette.

Viktig å få rask hjelp

I 2010 ble norske kvinner og menn spurt om problemer det siste året. Hver tredje mann og kvinne svarte at de hadde ett eller flere problemer.

Follestad er klar på at det er viktig å få hjelp raskt hvis problemet er plagsomt. Hvis ikke, kan det bli vanskelig å behandle senere.

– Du kan få plager knyttet til den psykiske helsen som angst og depresjon. Hvis du må vente lenge på hjelp kan problemet bli verre.

Etterlyser mer fokus

Også i Den norske legeforening er det ønske om et bedre hjelpetilbud. Petter Brelin er leder i Norsk forening for allmennmedisin sier tilbudet er godt i store byer, men vanskelig å finne i distriktene.

VIKTIG: Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, sier seksuell helse er viktig for folk og må tas på alvor. Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

– Når det gjelder komplekse samlivsproblemer kombinert med seksuelle problemer som trenger en grundig gjennomgang av en sexolog, er det varierende hvilken tilgang vi har til den type kompetanse i Norge og det er ugreit.

Han vil ha mer fokus på seksuell helse fremover.

– Det er vel ikke sånn at helsemyndighetene har fokusert veldig mye på disse problemstillingene. Det dreier seg om en livskvalitet vi sikkert burde hatt større fokus på.