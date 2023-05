Frykter flere kan dø av urent heroin i omløp

– Jeg har snakket med flere som jobber i lavterskelapparatet som er særlig bekymret for et sterkt parti heroin. Det skal være mørkt i sprøytepumpa og ser oljete ut.

Det sier lederen i Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen til NRK.

Lederen i foreningen for human narkotikapolitikk Arild Knutsen er også bekymret over det ukjente heroinpartiet som er i omløp akkurat nå. Foto: Privat

De siste par dagene har det vært flere tilfeller av rusrelatert hjertestans hos pasienter som bruker heroin.

Det sier Oslo universitetssykehus til NRK.

Tre personer har blitt innlagt på akuttmedisinsk avdeling. Det har ifølge overlege ved Oslo universitetssykehus, Aleksander Rygh Holten, vært dødsfall blant disse, men kan ikke kommentere hvor mange.

Det er uvanlig at sjukehuset får inn så mange som er kritisk sjuke på grunn av heroinbruk.

Advarer heroinbrukere

Overlegen advarer nå heroinbrukere mot at et urent heroin eller et ekstra sterkt stoff er i omløp. Prøvene er så langt ikke analysert, så sykehuset kjenner ikke til hvilke stoff det kan være snakk om.

Sykehuset ber de som er i rusmiljøet, og særlig de som bruker heroin, om å være ekstra forsiktige.

– Hva kan du si til folk som bruker heroin akkurat nå?

– Jeg synes de skal være ekstra forsiktig i den nærmeste perioden. Bruk små doser og ikke være alene og passe på hverandre, forteller Aleksander Rygh Holten til NRK.

Skjer andre steder i landet

Foreningen for human narkotikapolitikk sier det også er tilfeller av det som trolig er det samme, ukjente stoffet i Tønsberg. Flere skal ha fått problemer, ifølge Arild Knutsen.

– Det er store variasjoner på markedet nå, så folk må være ekstra forsiktig nå.

– Hva er årsaken til dette tror du?

– Det er et uregulert, fritt marked hvor du aldri vet som kommer i morgen. Derfor er det viktig at folk blir advart, svarer Knutsen.

– Er du bekymret?

– Jeg er kjempebekymra, plutselig kan titalls mennesker dø av et farlig heroin parti, sier han.