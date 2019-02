Frykter bosetting av flyktninger i Oslo vil gi «white flight» – sier det ikke handler om hudfarge

Forrige uke tok sosialantropolog og daglig leder i den minoritetspolitiske tenketanken Minotenk Linda Noor til orde for å sette bosettingen av flyktninger i Oslo på pause.

Hun er bekymret for at folk vil flytte fra bydeler med høy innvandringsprosent, og brukte begrepet «white flight» for å illustrere poenget. Begrepsbruken i kronikken som sto på trykk i Dagsavisen har fått flere til å reagere.

Nå tar Minotenk-lederen selvkritikk etter at blant andre hennes egen kollega Umar Ashraf i tenketanken kritiserte ordvalget.

– Jeg har vært uheldig med formuleringen. Bekymringen for økt segregering er like stor blant minoriteter, og handler ikke om hudfarge, sier Noor, som påpeker at hun satte begrepet i anførselstegn for å markere distanse og forbehold.

Noor sier til NRK at «ressursflukt» vil være et bedre begrep for å synliggjøre de økende økonomiske forskjellene.

– Det er rom for ulike meninger og uenighet i Minotenk. En av våre kjerneverdier er ytringsfrihet og tilrettelegging for debatt, og det mener jeg er en styrke. Det er imidlertid ikke greit å bli beskyldt for å lefle med rasebegreper.

TAKHØYDE: Umar Ashraf avviser at kritikken mot hans leder Linda Noor er en mistillitserklæring, og sier at det er en god tone mellom de to. Foto: Chetan Rastogi / NRK

Utfordret egen leder

Bakgrunnen for utspillet om en bosettingspause var en artikkel i Dagbladet, som viste at innvandrerandelen blant nyfødte i Oslo-bydelene Groruddalen og Søndre Nordstrand har steget med ca. 40 prosent, til nærmere 80 prosent siden år 2000.

Til sammenligning økte andelen fra bare 6–7 prosent til nærmere 30 prosent i vestkantbydelene Ullern, Vestre Aker og Nordre Aker i samme periode. Det er Statistisk sentralbyrå som har levert tallene på bestilling fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Umar Ashraf avviser at kritikken mot Noor, som først ble fremsatt i Dagbladet, kan tolkes som en mistillitserklæring.

Han sier at han forstår intensjonen bak ordvalget «white flight», men at det var et uheldig begrep som flere har reagert på.

– I denne omgang følte jeg for å utfordre min egen leder. Jeg har vært uenig med ordbruken, men forstår at hun har hatt et ønske om å sette integreringsutfordringer på agendaen, sier Ashraf.

ALVOR: – Det er veldig bra at det er flere som skjønner at det er alvor. Noe må gjøres nå, sier Frp-politiker Christian Tybring-Gjedde. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Vil ha permanent stans i bosettingen

Utspillet om bosettingspause har fått støtte av politikere fra flere partier, og særlig stortingsrepresentant i Frp, Christian Tybring-Gjedde.

– Vi ber om en permanent stans i bosettingen av flyktninger i Oslo, sier Frp-politikeren.

– Vi vil også ha en midlertidig stans av familieetablering med ektefeller fra ikke-vestlige land, og stille høyere krav til forsørgerevne ved all familieinnvandring til Oslo.

Kravet om stans av familieetablering har møtt motbør etter at det ble vedtatt på årsmøtet til Frp for noen uker siden, men Tybring-Gjedde mener det må til for å lykkes med integrering.

– Fordi kvinnene har hovedansvaret for barna vil de bli eksponert for språket og kulturen fra hennes hjemland. Konsekvensen blir spesialundervisning i norsk ved skolestart.

– Når vi bosetter flyktninger og åpner for familieinnvandring på samme tid vil integrering bli en umulighet. Legger man til at mange etnisk norske velger å flytte ut av områder med høy innvandrertetthet, får vi en situasjon hvor vi skal integrere et flertall inn i et mindretall.

Forslagene er fremmet av Oslo Frp og skal nå legges frem for Bystyret i hovedstaden.

Midler til belastede områder

Til tross for at Linda Noor har høstet lovord for sitt forslag fra flere hold, vil hverken Bystyret eller kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) innføre en pause.

Overfor NTB avviser Sanner forslaget med bakgrunn i nye kriterier som tilsier at det ikke skal bosettes flyktninger i områder hvor innvandrerandelen er over 30 prosent.

Heller ikke Umar Ashraf i Minotenk tror en pause vil løse integreringsutfordringene i hovedstaden.

– Vi bør kreve mer midler til de områdene som har fått overbelastet hele sitt hjelpeapparat. Jeg utelukker ikke en pause, men det er politikere både i regjering og byrådet som har skyld i dette.

Sammen med Linda Noor etterlyser han nå konkrete tiltak fra politikerne om hvordan barnehager, skoler, barnevern og politiet kan styrkes i de utsatte bydelene. De mener også at kultur- og fritidstilbudet, samt arenaer for frivillighet og tverrkulturelle møteplasser må styrkes økonomisk.

– Det må bli mer attraktivt å jobbe i de utsatte bydelene, så vi unngår problemene med hyppige utskiftninger. Og så må vi være flinke til å løfte frem alt det positive som skjer, sier Noor.

UENIGE OM ORDBRUK: Linda Noor ble kritisert for ordvalget «white flight» av sin kollega Umar Ashraf. Hun mener «ressursflukt» er et bedre begrep, som synliggjør de økende økonomisk forskjeller og forsterker utfordringene i de mest utsatte bydelene i Oslo. Foto: Privat

Frp-politiker Tybring-Gjedde mener det haster med å finne en løsning.

– Det er komplisert. Både NAV, politiet, skoleverket og barnevernet må være med i en samtaler om hvordan dette kan løses. Faktumet er at utfordringene er store, og at dette bare blir verre og verre, sier Tybring-Gjedde.