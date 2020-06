Frykter bølge av hjertesyke etter korona: – Vi har sett ett tilfelle av hjertesvikt allerede

– Når pasientene ligger på respirator, så fungerer lungene veldig dårlig. Det øker trykket inn mot hjertet, sånn at begge hjertekamrene kan begynne å svikte, forklarer Charlotte Björk Ingul, overlege ved LHL-sykehuset på Gardermoen.

Hun er ansvarlig for studien som skal se på om koronaviruset påvirker hjertet og fremprovoserer hjertesykdom.

Flere studier fra utlandet viser at en del pasienter får problemer med hjertet etter koronaviruset, også personer uten underliggende sykdommer.

Til nå er det bare kjent at én person har fått varig hjerteskade her til lands, men det er likevel flere faktorer som tilsier at kroppens viktigste muskel kan ta skade.

– Vi har sett både at det har påvirket høyre side av hjertet, som ligger nærmest lungene og som først blir påvirket, og vi har sett ett tilfelle av hjertesvikt allerede.

– Hjertet har måttet jobbe hardere

225 pasienter som har vært innlagt på sykehus grunnet COVID-19 er nå med i studien. Kjell-Olav Bjerknes (44) er en av dem.

Han har gått gjennom ulike tester for å finne ut hvordan viruset egentlig har påvirket hjertet hans.

FORSTØRRET: Måling av høyre hjertekammer. Det er litt større enn det skal være. Foto: Sunniva Linjord / NRK

To av testene avslører at han tidvis har urytme på hjertet og at hjertets høyre hovedkammer er forstørret.

– Det kan bety at hjertet har måttet jobbe hardere da han lå i respirator, forteller Ingul.

UREGELMESSIGHET I HJERTET: – Jeg prøver bare å tenke at det ordner seg, spesielt gjennom kontrollert opptrening, sier Kjell-Olav Bjerknes. Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

Det er likevel fortsatt usikkert om disse uregelmessighetene har en sammenheng med koronaviruset.

– Man føler seg egentlig uovervinnelig, man er frisk og alt funker, men så plutselig blir man veldig syk. Det samme skjer jo når man får beskjed om at det kan være noe med hjertet, som må følges opp, så tenker man at man kanskje ikke kan gjøre det man ønsker lenger.

Ni døgn i respirator

Bjerknes var på skiferie i St.Anton i Østerrike da koronainfeksjonen sakte men sikkert bygget seg opp i kroppen hans.

– Jeg fikk ikke helt med meg at jeg ble dårligere og dårligere i pusten fordi jeg la meg tilrette på sofaen og prøvde å hoste og harke så lite som mulig.

Av alle i reisefølget, var det bare han som ble så alvorlig syk at han måtte legges inn på sykehuset. I 9 døgn lå han i respirator.

Det har tatt lang tid å komme seg til hektene igjen. Nå har han vært på rehabilitering i tre uker, én uke gjenstår.

Det tar tid å se langtidsvirkningene

Det er først etter 12 måneder at legene for sikkert kan si om hjertet har blitt overbelastet så mye at det har tatt skade.

– Det vi ikke vet er om de små blodkarene har blitt tette i lungene og hjertet, først og fremst hjertet, og om man da kan utvikle en hjertesvikt på sikt, utdyper Ingul.

– Jeg føler at hjertet mitt banker som det skal, egentlig, og med en gang de oppdager noe annet så sier de ifra og utreder det videre, så det er veldig bra, sier Bjerknes.