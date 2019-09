Frykter at Røde Kors-frivillige må gjøre nødetatenes jobb

Røde Kors er redd for at nødetatene ikke er godt nok rustet til å takle værendringene fremover.

– Tilbakemeldingene fra vår organisasjon i hele landet er at de blir stående mer alene i akuttfasen, sier president i Røde Kors, Robert Mood.

Han sier de frivillige da må gjøre nødetatenes jobb.

Mood er bekymret for at deres frivillige vil bli enda viktigere for nødetatenes arbeid i fremtiden.

Han sier de stadig opplever at politiet ikke rekker å komme til ulykkesstedet i tide, enten fordi etatene er langt unna eller fordi de ikke er rustet til å komme seg frem i utfordrende værforhold.

Mood trekker frem rasene i Jølster som et eksempel. Der forteller han at Røde Kors-frivillige ble stående alene lenge før det kom nødetater på stedet.

– For eksempel i Jølster så vi at det gikk ras som avskar bygda. I tillegg var det ikke helikopterressurser til å frakte inn politiet på stedet, sier Mood.

– Ekstremværet i Oslo for noen få uker siden som ble sett på som en engangshendelse. Det er den nye normalen, det kommer til å bli verre, fastslår Mood

JØLSTER: Mood trekker frem rasene i Jølster som et eksempel på da Røde Kors-ansatte ble stående alene lenge. Foto: Oddleif Løset / NRK

– Resultat av nærpolitireformen

VIL SATSE LOKALT: Erlend Aarsæther, beredskapsleder i Norsk Folkehjelp, mener ressursene må være lokale når ting skjer lokalt. Foto: NRK

Beredskapsleder i Norsk Folkehjelp, Erlend Aarsæther, er ikke helt enig i at nødetatene bruker for lang tid til ulykkesstedet.

Likevel bekrefter han at de også har hatt erfaring med å komme til ulykkesstedet før etatene. Han tror det kan være et resultat av nærpolitireformen.

– Vi ser på godt og vondt at nærpolitireformen har gitt et mer kompetent politi, men at det av og til tar lengre tid før de er på stedet. Det er sjelden vi står alene uten nødetatene, men det kan forekomme, sier Aarsæther.

I 2015 ble nærpolitireformen vedtatt. Målet med nærpolitireformen har vært todelt. Den skal både sørge for at politiet er rustet til å møte nye kriminalitetsutfordringer og sikre tilstedeværelse av politi der befolkningen bor.

Reformen har møtt mye kritikk. Blant annet etter rapporten «Nærpolitireformen og politiets relasjon til publikum» der det kom frem at reformen har rustet politiet bedre for alvorlig kriminalitet, men at den har skortet på målet om å ha et tilstedeværende politi.

I Jølster ble lensmannskontoret lagt ned etter politireformen. Reformen fjernET 122 tjenestesteder, mens sju nye kom til.

– Hvordan kunne hendelsen blitt håndtert hvis lensmannskontoret fortsatt var i drift?

– Jeg har ingen indikasjoner på annet enn at politiet var raskt og adekvat til stede. Jeg tror ikke det hadde gjort noen forskjell, sier Knut Smedsrud, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

– Jeg tror det er en misforståelse at politiet rykker ut fra et lensmannskontor eller politistasjon. Politiet er ute og kjører i patruljebilene, og man forsøker å plassere seg mest mulig strategisk, så man har kortest mulig responstid til de stedene man ser at det kan skje hendelser. sier Smedsrud.

Har ikke nok ressurser til å øve

Mood sier kommunikasjonen mellom de ulike blålysetatene og de frivillige kan være utfordrende, og kunne ønske de hadde ressurser til å øve på utrykking sammen.

– De frivillige skal være et tillegg til blålysetaten. De skal ikke gjøre etatenes jobb, sier Mood.

MENER DE ER I VERDENSKLASSE: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Han er bekymret for at de frivillige ikke har like god kompetanse som nødetatene, og at de dermed må begynne med bedre kursing dersom de frivillige like ofte blir stående alene i på ulykkesstedet.

Til tross for at Norsk Folkehjelp ikke kommer like ofte alene til ulykkesstedet er også de enig i at beredskapen hadde blitt bedre med mer trening mellom de ulike etatene og enhetene.

– Når ulykken inntreffer er det alltid bedre å kjenne hverandre og ha øvd litt på forhånd. Det er definitivt behov for å øve mer, både for oss og for nødetatene, sier Aarsæther.

Samfunnssikkerhetsministeren er overrasket over kritikken.

– Min oppfatning er snarere tvert imot, at de er svært godt skodd for de oppdragene som de settes i. Vi har en redningstjeneste i verdensklasse, og det skal vi være virkelig stolte av, sier Ingvil Smines Tybring-Gjedde.