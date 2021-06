Frykter at norske entrepenører taper de største veiprosjektene

Tirsdag ble det klart at Norge planlegger å bruke 1.200 milliarder kroner på vei frem mot 2033 i Nasjonal Transportplan. Hvem som får bygge, avgjøres av anbud i konkurranse med kinesiske, spanske og italienske entreprenører.

Selv om de fleste anbudene vinnes av norske aktører, mener Arbeiderpartiet at de største prosjektene fremover vil havne hos utenlandske selskap.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) vil at regjeringen deler opp kontraktene for å bli tilpasset norske entreprenører.

– Norske aktører har rett og slett ikke muskler nok til å være med i konkurransen. Da blir det utenlandske selskaper som kommer til Norge for å bygge veier, bruer og jernbane, og reiser hjem igjen når de er ferdig med jobben, sier han til NRK.

Større prosjekter enn før

Han får støtte fra administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forening. Ifølge henne har kontraktene vokst etter Nye Veier ble opprettet i 2015 av Solberg-regjeringen.

Fremover trenger bransjen flere kontrakter for å holde penger og kompetanse i Norge, forteller Brodtkorb.

– Vi har flere norske entreprenører som har vunnet kontrakter for Nye Veier. Men nå begynner også Nye Veier å få enda større prosjekter enn de hadde før. Kommer de over 10 milliarder, er det vanskelig for norske entreprenører å legge inn anbud, sier hun til NRK.

Administrerende direktør Julie Brodtkorb i Maskinentreprenørenes forening ber regjeringen om å sikre at norske selskap er rustet til å være med i anbud om infrastruktur. Foto: Jørn Søderholm

Myrli mener bransjen i dag ikke har sjanse til å konkurrere om storkontrakter, som Sotra-sambandet utenfor Bergen med ramme på 17 milliarder. I høst skal kontrakten etter planen underskrives.

Det er en Ops-kontrakt, som innebærer at entreprenøren får ansvaret for finansiering, drift og vedlikehold 20 til 30 år frem i tid. I sluttspurten i konkurransen står tre internasjonale aktører igjen.

– Om et veiprosjekt på 10 milliarder hadde blitt delt i tre for eksempel, slik at oppdraget hadde vært på 3–4 milliarder, ville vi hatt mange norske entreprenører som kunne vært med på å legge inn anbud, sier Myrli.

– Hovedtyngden av leveransene er jo norske

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) viser til at Nasjonal Transportplan inneholder mange små og mellomstore kontrakter.

Han mener uansett at det er et lite problem i praksis at spanske og italienske selskap konkurrerer med norske, fordi statistikken til regjeringen fra de siste årene har vist at brorparten av anbudene vinnes av norske entreprenører.

– Hovedtyngden av leveransene er jo norske entreprenører. Det viser at norske entreprenører er konkurransedyktige, sier Orten til NRK.

Stortingsrepresentant Helge Orten (H). Foto: Olav Juven / NRK

– Er ikke det en fattig trøst hvis det viser seg at de største kontraktene bare går til store internasjonale aktører?

– I 2019 var det 149 av 151 kontrakter som gikk til norske entreprenører. Man skal ikke lage dette problemet større enn det er.

Ville ha utenlandske i 2013

Men våren 2013 var det den rødgrønne regjeringen som ville ha internasjonale selskaper til Norge. De viste frem for en internasjonal bransje hvilke store veier og baner som skulle bygges mot 2023 i daværende Nasjonal Transportplan.

Veibyggingen skulle gå raskere og bli mer attraktiv for utenlandske prosjektorganisasjoner, og Senterpartiet og Arbeiderpartiet ville legge til rette for både utenlandske og norske aktører i anleggsmarkedet.

– Gjelder ikke det nå lenger, Myrli?

– Det har nok vært ønskelig tidligere å få inn flere utenlandske. Det har vært tider med manglende kapasitet hos norske entreprenører, så er har man prøvd litt forskjellige regimer opp gjennom tida. Nå er situasjonen at norske entreprenører har manglende kapasitet, sier Myrli.