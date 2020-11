Frykter at norsk gass kan være på vei til krigssone

– Den norske statskassa sitter her og tjener penger på andre folks ulykke og en okkupasjon i Afrika, sier Erik Hagen.

Han leder støttekomiteen for Vest-Sahara, og har sett seg lei på at norsk gass ender opp i okkuperte områder.

Det har ifølge støttegruppen skjedd minst en gang tidligere i år, noe Equinor har beklaget, og forsikret om at de aldri gjør igjen.

Forrige uke brøt det ut krig i okkuperte Vest-Sahara, etter 29 år med fred. Det vil være svært kontroversielt hvis norsk gass ender opp i en krigssone. En betydelig del av inntektene fra salget kan i prinsippet ende i den norske statskassa i form av skatt.

Utenriksdepartementet fraråder all næringsaktivitet med landet.

Opprinnelig kurs mot Vest-Sahara

Forrige onsdag forlot gasstankeren Epic Manhattan Kårstø i Rogaland. Da hadde skipet registrert at det skulle frakte gass til byen El Aaiún i Vest-Sahara, skriver Finansavisen.,

Etter noen timer ble anløpshavnen brått endret til Agadir i Marokko.

Mandag var destinasjonen forandret på ny. Denne gangen til Laayoune, som ligger i den okkuperte sonen. Og mandag kveld ble den på nytt endret, denne gangen tilbake til Agadir.

Gasstankeren tilhører Singapore-rederiet Epic Gas. Det er majoritetseid av Andreas Sohmen-Paos BW Group, som delvis er bygget på det som i sin tid var det norske rederiet Bergesen.

Gruppen har tette bånd til Norge og står også bak rederier som BW LPG, Hafnia Tankers og BW Offshore samt BW LNG.

– Dette må du nesten snakke med noen i Epic om. Jeg har ikke oversikt over deres aktiviteter, sier sjefen for BW LPG, Anders Onarheim til Finansavisen.

Storeiere i BW LPG, er Folketrygdfondet, DNB Asset Management, KLP, Nordea og Danske bank.

Rederiet: – Opererer innenfor internasjonal rett

Epic Gas Ltd., som eier Epic Manhattan, svarer ikke direkte på spørsmålet om det er til Vest-Sahara gassfrakten skal.

Men rederiet skriver i en e-post til NRK at det opererer innenfor folkeretten og de sanksjoner som gjelder globale shippingaktiviteter.

– Vi forholder oss fullt og helt til FNs regler når det gjelder Vest-Sahara, og for å sikre at vi ikke bryter gjeldende regelverk har vi innhentet juridiske betenkninger på lovligheten av frakt til Vest-Sahara, skriver Uta Urbaniak-Sage.

Representanten for rederiet skriver at LPG-gassen som fraktes typisk brukes til matlaging eller annet som man typisk bruker gass til i en husholdning.

LPG-gass er typisk en blanding av propan og butangass, tilsvarende gassen man bruker til matlaging i norske gassgriller.

– Sjøfrakt av LPG-gass inn i Vest-Sahara bryter ikke med noen juridiske regler som kan forfølges rettslig (legally enforceable obligation), skriver Urbaniak-Sage.

– Et fravær av sanksjoner gjør ikke at noe behøver å være i tråd med samfunnsansvar, menneskerettigheter eller folkerett. Samme argumentasjonsrekke - om at shipping er greit om det ikke er i strid med sanksjoner - var også brukt av norske rederier under Apartheid-periodens Sør-Afrika. Slik Epic Gas framstår nå, kunne de ikke brydd seg mindre om uretten de er med å støtte opp under, kommenterer Erik Hagen i støttegruppen.

– Sjokkert

– Jeg er litt sjokkert over at det finnes selskaper som tydeligvis ikke tar konflikten eller norske politiske ønsker om å ikke bidra inn i konflikten på alvor, sier stortingsrepresentant Trine Skei Grande (V), som i en årrekke har engasjert seg i konflikten.

Grande karakteriserer det som et alvorlig brudd på det som er norsk politikk, dersom gassen ender i Vest-Sahara.

– Det er dårlig politisk gangsyn fra en bedrift å stå for slike leveranser, sier Grande.

Stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk (SV) har tidligere stilt spørsmål i Stortinget om gassfrakt til Vest-Sahara. Hun mener regjeringen er altfor passiv.

– Det er ikke nok at UD fraråder norsk næringsliv å handle med Vest-Sahara og de okkuperte områdene. Hvis det nå har brutt ut krig i landet nå er det virkelig på tide at regjeringen gjør mer i denne saken, sier hun.

Lerbrekk mener regjeringen gjør altfor lite for å hindre brudd på folkeretten.

– Ikke noe forbud mot eksport

Satssekretær Audun Halvorsen (H) sier til NRK at gassen som transporteres fra Kårstø eies av en rekke selskaper, også internasjonale.

– Selv om gassen kommer fra norsk sokkel, er det det enkelte selskapets ansvar å etterleve internasjonale lover, sanksjoner og embargos, og å etterleve de retningslinjer og råd som gjelder i de ulike selskapenes hjemland, sier Halvorsen.

Han sier at selv om Norge fraråder næringsvirksomhet og eksport til Vest-Sahara, er dette ikke juridisk bindende.

– Det foreligger imidlertid ikke noe rettslig bindende forbud mot eksport og næringsvirksomhet rettet mot Vest-Sahara, heller ikke FN-sanksjoner eller restriktive tiltak fra EUs side som innebærer eksportrestriksjoner.

Ifølge statssekretæren er man i UD bekymret for utviklingen i Vest-Sahara.

– Norge støtter FNs arbeid for en politisk løsning og understreker betydningen av at generalsekretæren utnevner en ny spesialutsending snarest. Denne posisjonen legger vi til grunn også når vi fra januar 2021 vil være medlem av FNs sikkerhetsråd, sier Halvorsen.

Ikke kjent hvilket selskap som har solgt gassen

Gassen er losset på statens prosessanlegg på Kårstø i Rogaland.

Gassco AS er operatør av det norske gasstransportsystemet, som omfatter prosessanleggene på Kårstø, Kollsnes, Nyhamna og Vestprosess.

Gassco er 100 % statseid og eier verken anleggene eller gassen som strømmer gjennom systemet selskapet opererer.

– Det er det enkelte selskap som løfter volumet sitt fra Kårstø sitt ansvar å sørge for at en er i tråd med gjeldende sanksjoner og retningslinjer. Av konfidensialitetshensyn kan vi dessverre ikke oppgi informasjon om laster/salg, sier Lisbet Kallevik i Gassco.

Hun sier at i forbindelse med utstedelse av lastedokumenter vil skiper oppgi destinasjon, men at det ikke er uvanlig at skip endrer rute og destinasjon etter at skipet har forlatt havna på Kårstø.

Equinor opplyser til NRK at selskapet verken har solgt eller transportert gassen, som tilsynelatende ankommer Agadir i Marokko torsdag morgen.

Hvis det ikke endrer destinasjon på nytt, slik det har gjort flere ganger den siste uken.