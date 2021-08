Frykter at Enova blir bare for de rike

– Enova kan ikke bare være for huseiere som har råd til å sette bort hele renoveringsjobben til et firma, sier Lars Haltbrekken (SV).

Han er energi- og miljøpolitiker i SV og misfornøyd med Enovas behandling av huseiere som søker tilskudd etter å ha gjennomført det Enova kaller «oppgradering av bygningskroppen».

Lars Haltbrekken (SV) frykter Enova blir et organ bare for de rike. Foto: Jenny-Krihke Dragsten Bendiksen

Dette er omfattende renovering av eldre hus som fort koster over en million kroner.

Samtidig skal det altså kunne gi fra 100.000 til 150.000 kroner i enovatilskudd. Beløpet avhenger av hvor energieffektivt huset er blitt.

Men flere har opplevd å få avslag fordi Enova mener de gjorde for mye av jobben selv.

Isolerte selv – fikk avslag

Karoline og Jørgen Teien Blystad renoverte et sekstitallshus på Blommenholm i Bærum. Det var som hus flest fra den tida, dårlig isolert og hadde et høyt energiforbruk. Med etterisolering, nye dører, 3-lagsvinduer, bergvarmepumpe og balansert isolasjon, er det som et nytt hus.

Tomannsboligen på Blommenholm i Bærum er fra sekstitallet. Nå er den totalrenovert. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Hvis du sammenligner energibruken før med hva den er nå, så er det noe helt annet. Det bør være det viktigste, sier Karoline Teien Blystad.

Den vertikaldelte tomannsboligen er på 180 kvadratmeter. Familien på to voksne og to små barn brukte i fjor 12.000 kilowattimer strøm. Det er 67 kWh pr. kvadratmeter, mye mindre enn det som forventes.

Men da de opplyste til Enova at de hadde dyttet isolasjon mellom stendere, fikk de avslag på søknaden om de forespeilede 125.000 kronene i tilskudd.

– Enova har sikkert rett, vi skal få avslag. Men jeg synes det er urimelig å gi avslag på det grunnlaget, sier Jørgen Teien Blystad.

Odd Inge Elemy sa til Enova at han hadde gjort en god del selv. Da fikk han avslag på søknad om 100.000 kroner fra Enova. Elemy er til daglig lærer, men har utdanning og erfaring som tømrer. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Vil styrke markedet

Markedsdirektør for Enova Øyvind Leistad sier de er ikke bare er opptatt av å hjelpe folk med renovering, og men også styrke bransjen som tilbyr og gjennomfører slike energi- og klimavennlige løsninger.

– De nye løsninger vi vil ha flere av skal utkonkurrere de gamle. Det vil alle tjene på. Da må vi sette krav til dem som gjennomfører det. Vi må passe på at vi ikke bare får entusiastiske og ivrige huseiere som vil gjøre en innsats, men en tilbudsside som kan tilby dette til alle, sier Leistad.

Øyvind Leistad, markedsdirektør for Enova Foto: Geir Ander Rybakken Ørslien / Enova

Leistad forteller at det er viktig for Enova at renoveringsjobber gjøres ordentlig. Også mindre oppgaver som isolering.

– Vi følger de samme kravene som når man skal gjennomføre større byggeprosjekter. Det betyr at det er et ansvarlig foretak som skal gå god for det. De er ansvarlige for at de som har gjennomført jobben har den rette kompetansen.

Totalrenoverte hus, fikk avslag

I Kristiansand fikk tømrerutdannede Odd Inge Elemy også avslag på sin søknad om 100.000 kroner i tilskudd fra Enova. Da hadde han totalrenovert et trekkfullt hus fra 1969.

– Før måtte en vinterstid helst sitte med vindjakken på inne, sier han.

Elemy jobber til daglig som lærer, men med sin bakgrunn kunne han gjøre en god del egeninnsats på familiens hus. Det var likevel en byggmester som gjorde en stor del av jobben og fulgte opp Elemys arbeid. Men Elemy var altså ærlig til Enova om at han hadde gjort mye selv.

– Bang, så sa de at jeg ikke fikk noen støtte, sier Elemy.

– Dårlig signal

– Enova sender et dårlig signal: At energieffektivisering bare er for folk som har råd til å sette ut hele jobben. Jeg synes vi skal støtte også dem som gjør en innsats selv i sitt eget hjem, sier Lars Haltbrekken.

– Det høres ut som en unødvendig byråkratisk linje som man burde endre på, sier energipolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han får støtte også fra energipolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Espen Barth Eide.

– På meg virker det veldig rart at man ikke skal få støtte fordi man gjør en del av jobben selv. Jeg skjønner jo at det må gjøres en kvalitetskontroll etterpå. Men det burde jo bare være å få en kompetent håndverker til å gå god for arbeidet, sier han.

Barth Eide mener disse reglene bør endres.

– Tar bort litt av gevinsten

Også Fremskrittspartiets energipolitiske talsmann Terje Halleland synes nevenyttige må kunne gjøre en del av renoveringsarbeidet uten å miste retten på tilskudd de ellers ville fått.

– Folk bør absolutt kunne gjøre en innsats selv og likevel få støtte, sier Terje Halleland (Frp). Foto: Even Lusæter / NRK

– Det gjøre en del selv gir jo litt av gevinsten ved å renovere. Da må ikke den bli spist opp av at en må leie inn profesjonelle, som gjør at prosjektet blir dyrere, sier Halleland.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil ikke la seg intervjue. Han henviser til Enova.

Har tildelt kun en brøkdel av støtten

Enova skal bruke 250 millioner kroner på tiltak i private hjem i 2021. Hittil i år har de kun brukt 70 millioner.

Leistad mener pengebruken vil øke etter hvert.

– Nå har vi vært gjennom en periode hvor vi har støttet mye utskiftning av varmeutstyr i boliger. Det brukte vi en milliard på de forrige fire årene. Nå må vi finne nye tiltak som trenger den fødselshjelpen vi kan gi. Derfor ligger vi litt lavere nå, sier han