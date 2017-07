Frykter at demente pasienter blir utlevert på nett

Aud Furuberg er en av flere personer bak en Facebook-side, som har engasjert seg i personvernet for personer med demens.

– Det bildet jeg husker aller best er et bilde av en eldre dame, som jeg tolker har vært i en vannspreder, og som drar opp kjolen sin. For meg er det nedverdigende og også litt respektløst å dele slike bilder, sier hun.

Furuberg varslet Datatilsynet da hun så det store omfanget av bilder fra demensinstitusjoner som lå ute på nettet.

– En venninne av meg sjekket sykehjemmet hvor hennes mormor er pasient, og fant både bilder av mormor og moren sin som var på besøk.

Furuberg sier at man bare er noen tastetrykk unna å finne flere uegnede bilder av demente i sosiale medier.

– Det er bare å søke i søkefeltet på Facebook, så kommer det opp bilder i bøtter og spann.

NRK har vært i kontakt med sykehjemmet som har publisert bildene. De sier de har innhentet tillatelse fra pårørende. Facebook-siden som NRK har sett på er bare en av flere som publiserer bilder av personer med demens.

– Problematisk

Direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon, ser mange problemer knyttet til publisering av bilder av personer med demens på sosiale medier.

– Det er situasjoner som absolutt ikke bør på nett. Det er en problematikk knyttet til samtykke, for flere av de demente har ikke samtykkekompetanse, sier han.

DATATILSYNET: Bjørn Erik Thon mener det kan være problematisk å dele bilder av personer med demens. Foto: Åsa Mikkelsen

Han påpeker også at de pårørende burde trekke sine egne vurderinger på om bildene som publiseres er ufarlige og hyggelige, eller nedverdigende.

– Jeg har sett bilder på forskjellige sider, og noen av disse bildene er fine og viser hyggelige situasjoner, men jeg vet også at det er andre bilder som figurerer rundt omkring, som ikke er fult så bra og som er uverdige for de det gjelder, sier Thon.

Brudd på taushetsplikt

Furuberg mener at bildene som blir publisert på nettet er altfor avslørende.

– Jeg kan ikke se annet enn at dette også er brudd på taushetsplikt, selv om man ikke navngir så er det folk som er lett gjenkjennelig, sier hun.

Dette problemet ser også direktøren i Datatilsynet.

- At man er på en institusjon for demente forteller alle som ser på bilde at her er det en dement person, og det er å formidle opplysninger om folk som er syke, sier han.

Nå kommer Thon med en oppfordring til alle private og offentlige eiere av demensavdelinger rundt om i landet.

– De aller fleste som driver institusjoner kommer veldig langt ved å sette seg ned å gjøre fornuftige og kloke vurderinger. Vi kommer vel så langt med det, som at vi begynner å ta opp saker og vurdere de - selv om jeg selvfølgelig ikke utelukker at vi også kan gjøre det.