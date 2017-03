Frykter at Ap vil skrote selskapet Nye veier

– Det er veldig utydelige signaler fra Arbeiderpartiet om hva de vil gjøre med Nye veier, men til gjengjeld er de potensielle samarbeidspartnerne Sp og SV krystallklare: De ønsker å legge ned Nye veier. Det mener jeg er veldig uheldig, sier Astrup til NRK.

Selskapet Nye veier er opprettet av regjeringen for å bygge veier rimeligere enn i dag. Når selskapet skal bygge ut E6 langs Mjøsa ønsker de å spare 1 milliard kroner på mindre frostsikring.

– Det er dobbelt så dyrt å bygge vei i Norge som i Sverige. Det trenger det ikke være. Nye veier er et svar på den utfordringen, sier Astrup, som leder Stortingets transportkomité.

Skepsis i Ap

Eirik Sivertsen (Ap) i Politisk kvarter. Foto: NRK

Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann Eirik Sivertsen lover at Ap ikke vil bryte kontrakter som dagens regjering inngår for veibygging. Samtidig sier han at det finnes bedre måter å bygge vei.

– Jeg er redd vi sparer oss til fant, for vi må bygge godt nok. Nye veier vil legge tynnere lag med asfalt, slik at man må asfaltere igjen tidligere. De vil ta ned drenering, det er jeg skeptisk til i en tid med klimaendringer og mer regn, sier han.

– Så lenge det foregår på en forsvarlig måte, er det greit å spare penger. Men det er en grunn til at vi har de kravene vi har, mener Sivertsen.

Frostsikring

Nikolai Astrup mener NRK har fremstilt Nye veiers søknad om mindre frostsikring «litt villedende».

– På E6 er det i dag 1,2 meter frostsikring, og Nye veier vil bruke 1,8 meter. Så sammenlignes det med E18 i Østfold, men der var det selve fyllmassen, og ikke frostsikringen, som skapte telehiv, sier han.

Astrup sammenligner sparetiltakene med å kjøpe Mercedes i stedet for Rolls-Royce, og sier Nye veier har et sterkt insentiv til ikke å bygge dårlig vei, fordi de selv skal vedlikeholde veien de første 20 årene.

– Ja i 20 år, men hva med etter 20 år? Det er et ganske kortsiktig perspektiv, mener Sivertsen.