Frykter at 40 milliarder kroner er lurt unna

– Det er ikke tvil om at mange går fri, og at arbeidskriminalitet fremdeles er et stort problem, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Skatteetaten har nær doblet tallet på personer som jobber med å stoppe kriminalitet i arbeidslivet.

I fjor fant de nær 300 millioner kroner som var forsøkt lurt unna. Holte sier at de tror det reelle tallet er langt høyere.

– Våre analyser viser at omfanget kan ha vært på mer enn 40 milliarder kroner over en periode fra 2011 til 2015, sier Holte.

– Trenger flere ressurser

Politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, NAV og andre offentlige etater har den siste tiden styrket innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet.

Siden 2015 er det opprettet fem egne senter som skal samordne og effektivisere kontrollen av arbeidslivet. I år skal det komme to nye senter, i Bodø og Tønsberg.

Holte peker på at det er viktig med både kontroll og forebyggende arbeid.

– Omfanget viser at det fremdeles er behov for mye ressurser for å stoppe dette problemet, men vi kan ikke gjøre det alene. Vi trenger hjelp av seriøse aktører, sier Holte.

Lyspunkt

De siste årene har mye av innsatsen mot arbeidslivskriminalitet blitt rettet mot deler av bygg- og anleggsbransjen.

Holte viser spesielt til ferdigstilling av bygg som en bransje der risikoen for arbeidskriminalitet har vært stor.

– Vi ser at sannsynligheten for arbeidskriminalitet går ned i de områdene der vi har satt inn aller mest ressurser, sier Holte.

Han er glad for at innsatsen de har satt inn nå ser ut til å virke.

Det er også finansminister Siv Jensen (Frp).

– Den offensiviteten vi nå ser fra skattemyndighetene kommer fordi vi har tatt dette på alvor. Nå kan skattemyndighetene, sammen med Tollvesenet, NAV, Arbeidstilsynet og politiet avdekke flere som unndrar seg skatt. Da kan man også ta flere. Det skal være enkelt å drive lovlig i Norge, men det skal bli mye vanskeligere å snike seg unna, sier Jensen.