En blåruss har beina fulle av blåmerker. Heldigvis gikk det bra denne gangen.

– Det skjer jo når bussen plutselig svinger eller stopper, så faller alle til en side. Ellers er det jo mye dytting og hopping og dansing, sier hun.

Russen blir både gul og blå når de fester mens bussen ruller. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Russejenta, som ikke ønsker å stå fram med navn, forteller at det er helt vanlig å slå seg under rulling. Hun kjenner til folk som har brukket armen, eller forstuet et ledd, eller som har fått seg et hardt møte med inventaret eller fått en albue i øyet.

– Har du tenkt på hva som kan skje hvis bussen må bråstoppe, eller kjører ut av veien?

– Jeg har ikke tenkt så mye på det. Man er veldig i øyeblikket der og da, men jeg kan vel tenke meg at det ikke er så bra hvis den plutselig bremser helt.

– Så du er ikke bekymret for sikkerheten?

– Nei, egentlig ikke. Vi har det bare så gøy der og da. Jeg har heller ikke hørt om at det har skjedd noe sånt heller.

Blåmerker, kutt og slag er ikke uvanlig når russen er ute og ruller Foto: Privat

– Rullende diskotek i 80 km/t

Politiet bekrefter overfor NRK at de har observert at russen danser og beveger seg i midtgangen når russebussene kjører på høyhastighetsvei. De har da stanset bussene og anmeldt førerne.

– Politiet har hatt saker tidligere år hvor russ har blitt alvorlig skadet under kjøring. Russ har falt ut av døra og har oppholdt seg på taket av bussen under kjøring, forteller politioverbetjent Audun Storvik i Oslo politidistrikt.

– Det er et under at det går bra, sier helsesykepleier Tone Lise Jakobsen på Asker videregående skole.

Jakobsen ser skadd russ hver uke. Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

Hun mener russen blir tvunget til å kjøre rundt på veiene, fordi folk klager på russ som forstyrrer nattesøvnen.

Flere ganger i uka får hun inn skadd russ på kontoret sitt etter at de har vært på rulling, hvor det hoppes og danses i bussen mens den kjører.

– Det jeg frykter mest er at det må en alvorlig dødsulykke til før vi setter en stopper for rullende diskotek i 80 km/t, sier Jakobsen.

Foreslår bussfrie arrangementer

Helsesykepleieren håper politikerne kan bevilge penger til bussfrie arrangementer.

Helsesykepleier Tone Lise Jakobsen ønsker seg bussfrie arrangementer Foto: Lin Beate Gabrielsen / NRK

– Det kunne ha vært en type attraktive festivaler eller konserter i en ukes tid som ikke inkluderer buss og som arrangeres etter eksamen, foreslår Jakobsen.

Hun har liten tro på at russen skal ordne opp i dette selv.

– Å vente på at ungdommen selv skal sette en stopper for dette er å tro på julenissen. Verken foreldre eller skolen kan gjøre noe, så myndighetene må på banen, sier Jakobsen.

Færre russebusser på gratiskontroll i år

Hvert år tilbyr Staten vegvesen gratiskontroll for alle russebusser, for å sikre at de er i god og forsvarlig stand.

Oppmøtet i år har vært dårligere enn vanlig. Forholdsvis mange har ikke fått bussen godkjent på første sjekk, ifølge avdelingsdirektør Espen Andersson ved Statens vegvesen.

Det bekymrer avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Espen Andersson, at russebussene bygges om etter godkjenning. Foto: Statens vegvesen

Av de 17 som møtte opp til årets kontroll i Rogaland, fikk ingen godkjent bussen. I Trøndelag og Møre og Romsdal ble 28 av 46 kontrollerte russebusser godkjent, mens i Agder ble 17 av 60 godkjent.

Men det som bekymrer Vegvesenet er at mange bygger om russebussene etter at de er godkjent.

– Vi frykter at de kan skade seg, og i verste fall bli drept, hvis bussen er i dårlig teknisk stand, eller det er farlige ting inni kjøretøyene, svarer Andersson.

Risikerer kjøreforbud midt på natta

En av dem som står langs veiene på kvelds- og nattetid, er kontorsjef Paal Fossan i Utekontrollen til Statens vegvesen.

– I to av bussene merket vi eksosen da vi gikk inn i bussen, og vi var overrasket over at de ikke merket det selv. Da var aggregatet plassert på en sånn måte at eksosen sivet inn i bussen. Da er det farlig å sitte inne i bussen, sier Fossan.

Et aggregat som var montert feil på taket av en russebuss måtte fjernes. Foto: Statens Vegvesen

Under Landstreffet i Kongeparken 6.- 8. mai fikk 25 kjøretøy bruksforbud etter kontroll.

– Finner vi store nok mangler, risikerer de kjøreforbud når russetida er i gang. Det er ofte feil det tar tid å rette opp, sier Andersson.

Noen ganger danser russen bokstavelig talt på gyngende grunn.

– I den ene bussen kunne vi se at gulvet beveget seg av seg selv når russen danset. I verste fall kunne de ha gått gjennom gulvet i fart. Det var bare flaks at det gikk godt, mener Fossan.

Det er ofte feil på sikkerhetsbeltene i russebussene som Statens vegvesen kontrollerer når bussene er ute og ruller. Foto: Statens Vegvesen

Kontrollene finner blant annet bremsefeil, dårlig sikring av last som for eksempler aggregater som er plassert på taket, og gjenstander som ikke er plassert på en trafikksikker måte inni bussen.

– Hvordan reagerer russen når de må sette fra seg bussen?

– Jeg må si russen egentlig er grei å ha med å gjøre, roser Fossan. De er høflige og har respekt for jobben vi gjør selv om de blir veldig skuffa. Noen gråter og er lei seg og ringer hjem til foreldrene.

