Frykter 18-årsdagen – da faller mange som henne utenfor

Mange av dem som har det som Julia, frykter den dagen de blir myndige. Mange beskriver det som en vanskelig overgang. Oppfølgingen fra barnelegene tar slutt, og det er ingen automatikk i videre oppfølging.

Julia gruer seg til denne dagen. Hun har Turners syndrom og trenger oppfølging fra lege.

Julia går ofte tur med hunden Sindy. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

De fleste fastleger vet lite eller ingen ting om diagnosen hennes.

– Jeg ser andre og sammenlikner meg med dem.

Hun skulle så gjerne ønske hun var høyere og tynnere. Hun er 148 cm høy og vet at hun ikke vokser mer. Det lave stoffskiftet må hun også leve med.

Allerede tidlig i barndommen var det tydelig at Julia var mye lavere enn vennene.

Man kunne tidlig se at Julia vokste senere enn vennene. Her er hun ca. fem år gammel og sammen med sin jevnaldrende venninne Bertine. Foto: Privat

– Jeg husker da jeg var liten. Jeg syntes det var urettferdig at det bare var jeg som hadde en diagnose.

Hun forteller om sykdommen, eller syndromet som rammer kun kvinner.

– Det er et syndrom som gjør at du ikke vokser like fort som andre.

Julia på kjøkkenet sammen med moren Janne. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Fra hun var fire år til hun var 16 fikk hun daglige sprøyter med veksthormon for å vokse. De fleste jenter med Turners syndrom får slik behandling.

– Jeg kan også lettere få livsstilssykdommer.

Hun kom heller ikke i puberteten som andre jenter og måtte få hormonbehandling.

Må lære opp legene

– Når jeg sier at Julia har Turners syndrom, så vet de ikke hva det er for noe.

Janne Hausberg forteller at møtet med helsevesenet ikke alltid har vært like lett. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Moren til Julia, Janne Hausberg, snakker om allmennleger hun har møtt.

– Jeg må forklare dem hva det er, og det er ikke helt rett. Du føler du ikke får hjelp.

Julia har mye støtte i moren Janne. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Turners Syndrom Ekspandér faktaboks Turners syndrom forekommer bare hos jenter og kvinner. Det er en medfødt tilstand som kjennetegnes av kortvoksthet og manglende pubertetsutvikling. Mens kvinner vanligvis har to kjønnskromosomer (X-kromosomer), mangler jenter med Turners syndrom hele eller deler av det ene X-kromosomet. Dette fører hos de fleste til kortvoksthet og at puberteten ikke starter av seg selv. En del fysiske trekk går igjen, for eksempel er hjerte-, blodkar- og nyremisdannelser hyppigere enn i befolkningen ellers. Hjertefeil er vanlig. Nedsatt hørsel etter mange ørebetennelser er også vanlig. Mental utvikling er normal, men noen har spesifikke lærevansker og ADHD/ADD. De fleste med Turners syndrom behandles med veksthormon i oppveksten. Det fødes om lag 15 jenter med Turners Syndrom årlig i Norge. Kilde: Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Julia går på videregående og jobber mye med skolen. Hun trives godt, men synes matematikk er vanskelig.

Julia Hausberg går på videregående og gjør mye lekser. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Det har jeg alltid slitt med. Det er noe som er vanlig for turner-jenter.

Det fødes om lag 15 jenter med Turners syndrom i Norge hvert år.

Livstruende tilstander kan oppstå

Kvinnene med Turners syndrom har ofte hjertefeil, hørselsproblemer og misdannelser i nyrer og urinveier. Det kan få alvorlige konsekvenser om de ikke får riktig behandling.

David K. Bergsaker, overlege ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, har møtt mange foreldre som forteller om leger som ikke forstår.

David K. Bergsaker, overlege, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Foto: Alem Zebic / NRK

– Fastlegene vet ikke nok. Det er mange med Turners som må gi informasjon om hva de egentlig har til sine fastleger.

Han mener leger som får pasienter med sjeldne diagnoser, må sette seg inn i pasientenes lidelser.

.– Hva kan konsekvensen være dersom de ikke får god nok behandling?

– Plagene øker, ting kan komme sigende, også livstruende tilstander.

Bergsaker forteller om alvorlige hjertefeil som er vanlig hos jenter med Turners, om hjerteklaffer som ikke utvikler seg og om plutselig død som kan forekomme.

– Faller mellom to stoler

Flere forteller at overgangen fra barn til voksen er krevende.

Johanna Mindaas, leder i Turner Syndromforeningen Norge. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Våre medlemer rapporterer at de faller mellom to stoler i overgangen fra barneavdelingen til voksenavdelingen. Det er også store variasjoner i oppfølgingen rundt omkring i ladet.

Det sier Johanna Mindaas som leder Turner Syndromforeningen Norge. Hun mener flere burde vært henvist til spesialisthelsetjenesten videre. I dag overlates mange til fastlegen når de fyller 18 år.

– Man blir overlatt til seg selv. Det burde vært automatikk i overgangen og klarere retningslinjer, sier Mindaas.

Den vanskelige overgangen

Julia Hausberg er fulgt opp ved barneavdelingen på Haukeland universitetssykehus. Familien roser sykehuset, men nå har hun kun en kontroll igjen før hun skal til kvinneavdelingen. Det gruer hun seg til.

Hjemme på Austevoll utenfor Bergen ser Julia ut på sjøen rett utenfor stuevinduet. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Vi vet at det er en risiko for at kvinner i overgangen fra ungdom til voksen faller ut av systemet. Agnethe Lund, klinikkoverlege Haukeland sykehus

– Hva er forskjellen på hvordan barn med Turners følges opp – og voksne, dvs. kvinner over 18?

Eirin Helland, klinikkoverlege ved Kvinneavdelingen, Haukeland universitetssykehus. Foto: Eirin Helland / Lumitane photography

– De fleste med Turner syndrom får diagnosen og følges opp fra barndommen. Behandlingen kan være veksthormoner og etter hvert hormoner som starter pubertetsutvikling. Denne behandlingen følges tett i barne- og ungdomstiden. Voksne skal også følges opp med kontroller som er lagt opp etter individuell risiko.

Det skriver Agnethe Lund, klinikkoverlege ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus i en e-post til NRK.

– Behovet for helsehjelp varierer mye, noen er godt ivaretatt med årlig kontroll hos fastlege og spesialistoppfølging hvert andre til femte år. Andre kvinner trenger hyppigere vurdering hos ulike spesialister i sykehus.

– Stemmer det at oppfølgingen blir sjeldnere når de blir voksne, og mer opp til den som selv har diagnosen?

– Det stemmer at behandlingsopplegget som oftest er mer etablert for voksne, og at behovet for kontroller når man er ferdig utvokst og har gjennomgått pubertet, ikke er like stort som hos barn og ungdom. Men dette er individuelt, og vi vet at det er en risiko for at kvinner i overgangen fra ungdom til voksen faller ut av systemet.

Fastlegene vil kobles på før

Også fastlegene forteller om utfordringer med overgangen fra barn til voksen.

Fastlegene vil gjerne kobles på tidligere, sier Marte Kvittum Tangen som leder Norsk forening for allmennmedisin. Foto: Peder Bergholt / NRK

– Jeg har erfaring med at barn med sjeldne sykdommer veldig ofte følges opp tett av spesialisthelsetjenesten, og når barnet blir ungdom og 18 år overføres de plutselig til fastlegen, sier Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Hun forteller at de har diskutert dette med barnelegene.

– Er fastlegene for lite koblet på barn med sjeldne sykdommer?

– Ja, vi hadde fått mye bedre overganger hvis vi hadde samarbeidet tettere tidligere og gjennom hele løpet. Kanskje kan man dele på kontroller og være mer nøye med å skrive god informasjon til hverandre.

– Hvem bør koble fastlegen på tidligere?

– Der tenker jeg at spesialisthelsetjenesten også må ta et ansvar. Vi må finne nye og bedre modeller for hvordan vi kan samarbeide.

Sjeldne sykdommer er sjeldne, men det er ikke sjelden for fastlegene å ha en pasient med en sjelden sykdom. Marte Kvittum Tangen, leder Norsk forening for allmennmedisin

Fremtiden kommer snart

Julia vet godt hvordan det er å være alene i skolegården og ikke bli invitert i bursdagsselskaper som de andre barna.

Hjemme på Austevoll utenfor Bergen er det ikke langt til sjøen. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Jeg føler at jeg har vokst litt på det.

Hun har alltid vært åpen om at hun er litt annerledes.

– Det har gjort meg litt sterkere på en måte, sier hun.

Mamma Janne Hausberg vil ikke tenke på alt som kan komme.

– Jeg har funnet ut at vi må bare ta det som det kommer. Ellers blir vi nervøse og redde.