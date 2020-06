Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi forventa at folk ville bli slappare etter kvart, seier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet til NRK

– Når trusselen vert oppfatta som mindre, er jo det ganske naturleg. Det er nettopp det eg vil åtvare mot: Viruset kan utnytte slappheita vår og vende frykteleg tilbake. Epidemien er langt ifrå over.

BEKYMRA: Overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland fryktar superspreiarar i sommarnatta. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Opp til 200 kan vere samla

I helgen har mange nordmenn nytt sommarvarmen på strender, i parker og på uteserveringar.

Frå måndag 15. juni kan opp til 200 personar vere samla på arrangement.

Laurdag skreiv Aavitsland ein kommentar i Fædrelandsvennen om korleis smitta kan blusse opp igjen når mange er samla.

Der malar han følgjande bilde av kva som kan skje:

«Se for deg følgjande: en bryllupsfest, et fullpakket utested i sommerkvelden eller en kveldskonsert i en karismatisk menighet. Én av deltakerne er uvitende smitteførende. Han snakker med mange, han synger, eller han roper for å overdøve musikken. I løpet av kvelden har han smittet femti andre. Noen av dem bor her, andre er reist hjem til Bærum, Bergen eller Berlevåg. Etter tre-fire dager blir de smittsomme, og før de merker noe til sykdommen, har de smittet mange familiemedlemmer, venner eller kolleger. Og sånn fortsetter spredningen nokså skjult, for de fleste får bare milde plager som de ikke forbinder med koronasykdom.»

FHI-overlegen nemner tre eigenskapar ved koronaviruset som gjer at vi bør vere ekstra på vakt.

Vert du smitta av viruset, kan du smitte andre før du merkar at du er sjuk.

Ein person som er smitta med koronaviruset, kan smitte mange på kort tid.

Sjølv om koronaviruset er ufarleg for dei fleste, så er det livsfarleg for enkelte.

ÅTVARAR MOT SMITTE PÅ FEST: Preben Aavitsland i FHI oppfordrar folk til å vise smittevernomsyn. Han fryktar at såkalla superspreiarar vil smitte mange andre på arrangement eller barar i sommar. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Pubrunde kan bli smittefest

– Eg er redd for aukande smitte som følge av auka samvær og store arrangement i sommar, seier Preben Aavitsland til NRK.

Overlegen er særleg bekymra for «massesmittehendingar» der ein person som ikkje veit at han er smittsam.

– Han kan rekke å smitte mange, kanskje fleire titals, på eit arrangement eller ein pubrunde før han veit at han er smittsam, seier Aavitsland og følgjer opp:

– Det skumle er at viruset deretter kan spreie seg nokså skjult i fleire veker før vi oppdagar at mange hundre er blitt smitta, og nokre av dei kan ha reist vidare, seier han.

– Får vi ei ny smittebølge i sommar?

– Eg trur ikkje vi får noko ny nasjonal bølge i sommar, men at vi kan oppleve lokale utbrot, kanskje særleg på stader med mange tilreisande, som Oslo, Bergen, Sørlandet og Lofoten, svarar Aavitsland.

– Blir det fint vêr, trekker vi meir ut

– Det er helt stappfullt. Det er kø kvar dag, seier Sebastian Johansen.

Han og Andreas Rognmo har vore på badeplassen på Sørenga i Oslo fleire gongar den siste veka.

– Dei fleste slappar nok meir av nå, det er tilbake til normalen. Det er ikkje helt borte, vi prøver å ha det i bakhovudet hele tida. Men det går raskt i gløymeboka, seier Rognmo.

LETT Å GLØYME: Sebastian Johansen (til h.) og Andreas Rognmo seier det er lettare å gløyme smittevernråda når sola står på. Foto: Anders Brekke / NRK

Fleire har trekt ut til strender og badeplassar for å nyte sola i hovudstaden denne helga.

Folkehelseinstituttet har følgjande å seie om smitte på badeplassar:

– Vi er mest uroa for smitte innandørs, for eksempel på pubar og nattklubber, og ikkje så veldig uroa for badelivet på strender og i skjergarden. Viruset trivst best innandørs i tronge rom, seier Aavitsland.

SOMMAR OG SOL: Badeplassen på Sørenga i Oslo, den 14. juni. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Korleis trur du finvêret vil påverke talet på smitta?

– Viruset smittar nok lettare inne. Blir det fint vêr, trekker vi meir ut og det er bra, men vi skal ikkje klumpe oss for mykje saman utandørs, for eksempel på uteserveringar. Hald avstand. Og er du sjuk, skal du halde deg heime, svarar Aavitsland.

DROPPA BUSSEN: Marie Udnesseter, Gina Sofie Karlsen og Ingrid Ruud valde å setje seg på badeplassen i sentrum framfor å ta bussen til Hvervenbukta. Den var for full av folk, fortel dei. Foto: Anders Brekke / NRK

Marie Udnesseter, Gina Sofie Karlsen, Ingrid Ruud var og å finne på Sørenga søndag. Planen deira var først å ta bussen til Hvervenbukta på Holmlia. Men då dei såg kor full bussen var, bestemte dei seg for å heller nyte sola på badeplassen i Oslo sentrum, Sørenga.

– Vi har ikkje gløymt smitteråda. Det viktigaste er å halde avstand, å ikkje handhelse på nye menneske for eksempel. Og å halde seg litt i faste grupper. Eg føler det er litt 50–50. Nokon er flinke til å følgje råda, andre ikkje, seier Udnesseter.

– Det er jo ein dugnad. Gjer som du vil, men ta forholdsreglar, skyt Karlsen inn.

TRUR DEI FLESTE FØLGJER REGLANE: Emma og Pernille Nilsen erfarar at dei fleste framleis tar omsyn til smittevernråda mot koronaviruset. Foto: Anders Brekke / NRK

Emma og Pernille Nilsen tok toget frå Jessheim til Oslo søndag. Dei har inntrykk av det aller fleste framleis følgjer råda om å halde avstand.

– Vi har inntrykk av at dei fleste følgjer reglene, seier Pernille Nilsen.

Nakstad: –Særleg bekymra for private fester

– Folk har nok et behov for å slappe litt av og tenke på noko anna enn korona, og det er forståeleg. Og det er utvilsamt meir kontakt mellom menneske nå enn det var i mars, april og mai. Men desto viktigare er det derfor å framleis følge dei grunnleggjande smittevernråda, seier Espen Nakstad.

Han peiker på gode rutinar som handvask, fysisk avstand og sjølvisolering ved sjukdom.

FORSTÅR AT FOLK SLAPPAR AV: Espen Nakstad, assisterande direktør i Helsedirektoratet forstår at folk slappar meir av no, men oppfordrar oss om å halde fast på rutinane. Foto: Vidar Ruud

– Kva bør folk vere mest obs for å unngå smitte under typiske sommaraktivitetar, som piknikar i parken, strandliv og festar?

– Det viktigaste er å vere sikker på at dei rundt deg er friske. Det er og viktig å halde avstand og å unngå kollektivtrafikk om det er mogleg, svarar Nakstad.

Helsedirektoratet er særleg bekymra for private festar.

–Sidan det raskt kan kome meir enn 20 gjestar og vere vanskeleg å halde meir enn ein meter avstand under hele festen, seier Nakstad og oppmodar:

– Pass ekstra godt på at ikke det kjem for mange gjestar om du har fest.