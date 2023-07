Fryktar solcelle-brems

– For oss verkar dette som ei streng innstramming, seier elektrikar Jan Ivar Eide Dahlen.

Han arbeider med å installere solcelleanlegg, og er oppteken av at kunnskapen til å utføre jobben ordentleg er på plass.

Og han har nok å gjere. Dei siste fem åra har det vore ein eventyrleg vekst i utbygginga av solceller i Noreg. Frå 2017 til 2022 har utbygginga tidobla seg, ifølgje NVE.

Kostnadane på bygging av solcellepanel gjekk ned med 85 % frå 2010 til 2019, ifølgje FNs klimapanel, og blir i tillegg rekna for å vere ein effektiv og lite kontroversiell energiform.

Elektrikar Jan Ivar Eide Dahlen er usikker på kva konsekvensane av presiseringa vil bli. Foto: Jonas Messel Larsen / NRK

Fryktar strengare krav

Men ei nyleg presisering frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) kan bremse utbygginga, fryktar Høgre.

– Viss ein stiller det så strengt at ein elektrikar må vere til stades under store delar av monteringsarbeidet, så vil det bety at det er færre som får solceller på taket, det blir større ventelister og det blir dyrare, seier Matilde Tybring Gjedde i Høgre.

Ho er bekymra for at denne presiseringa vil bremse ikkje berre utbygginga av solceller, men også gjennomføringa av det grøne skiftet.

Høgres Mathilde Tybring-Gjedde er skeptisk til DSBs presisering. Foto: Jonas Messel Larsen / NRK

Tryggleik først

– Vi ønskjer frå DSB si side å leggje til rette for det grøne skiftet, og har stor forståing for at mange ønskjer å installere solceller. Men vi kan ikkje la det gå ut over tryggleiken, seier avdelingsdirektør i DSB Johan Marius Ly.

Han seier dei må prioritera tryggleiken for å hindre potensielt useriøse aktørar.

Ly minner om at dette er presisering av krav som har vore gjeldande sidan 2019, og seier at dette ikkje er ei innskjerping.

Tybring-Gjedde i Høgre er likevel bekymra for at presiseringa vil gjere det vanskelegare å auke utbygginga av fornybar solcelle-energi.

– Vi har to store utfordringar i Noreg, vi manglar kraft og vi manglar arbeidskraft. Då er det dumt å gjere noko som forverrar begge to samtidig.

Elektrikar Eide Dahlen er noko usikker på kva konsekvensane av presiseringa vil bli, men seier han og andre seriøse aktørar vil klare seg.

– Vi vil alltid ha kundar som vil ha solcelleanlegg, men det kan nok droppe litt i etterspurnad med ein gong.