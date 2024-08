Frustrert over buss for tog – ber Bane Nor gjøre vedlikehold når det ikke er ferie

De siste fire ukene har det vært buss for tog på Sørlandsbanen. Reisende sørover på fredag var ikke veldig begeistret når NRK møtte dem på Oslo S.

– Hvorfor valgte du å reise med buss for tog?

– Det valgte jeg ikke. Det var fordi jeg valgte å reise på denne dagen, på denne måten. Da måtte jeg ta buss for tog, sier Rolf Skåra.

Det har vært flere uker med buss for tog på Sørlandsbanen denne sommeren. Foto: Astri Husø / NRK

– Det er ikke noe særlig. Jeg skulle egentlig ta toget til Kristiansand, men sånn ble det, sier Vera Børresen som måtte belage seg på en busstur i stedet.

Halvering av antall reisende med buss for tog

Etterspørselen på reiser synker kraftig når det er buss for tog.

Go-Ahead, selskapet som drifter den, sier Sørlandsbanen er et ferie- og fritidsmarked, der de i utgangspunktet forventer en økning i antall reisende om sommeren.

I stedet får de en markant nedgang når det er buss for tog.

Les også Go-Ahead vil stoppe – Bane Nor nekter

– Kunder liker ikke endring. Når de har valgt tog som transportmiddel, foretrekker de å kjøre tog. Det vi ser på tallene våre er at når vi har brudd i ferie- og fritidsperioder, så reduseres etterspørselen med 40–50 prosent, sier Emil Eike, som er administrerende direktør i Go-Ahead.

Emil Eike, administrerende direktør i Go-Ahead, sier folk skal bruke Sørlandsbanen når det er ferie. Foto: Moment Studio

Men Bane Nor sier de må jobbe når pendlerne har ferie. Neste år ligger det an til et sommerbrudd med buss for tog i seks uker.

Det gjør det vanskelig for Go-Ahead.

– Når krever dere at arbeidet blir gjort på Sørlandsbanen?

– Det blir utenom alle helger, vinter-, påske-, sommer-, høstferier og så videre. Det er da folk skal bruke Sørlandsbanen, sier Eike.

– For store konsekvenser

Dette er lettere sagt enn gjort, mener Bane Nor.

De har ikke nøyaktige tall på hvor mange færre som reiser om sommeren, men sier det er markant færre enn antall reisende om vår og høst.

– Vi velger å jobbe i ferien fordi å stenge banen utenom ferier ville gitt store konsekvenser for veldig mange. Alle togselskapene er med på å planlegge når vi skal jobbe i sporet. Vi tilrettelegger for god dialog med dem om når vi stenger for å jobbe i sporet, eller vi skal bygge nytt, sier fungerende kommunikasjonssjef for trafikk i Bane Nor, Karoline Vårdal.

Bane Nor sier det alltid vil være behov for å gjøre vedlikeholdsarbeid, og dermed buss for tog. Behovet for vedlikehold øker år for år fordi det kjøres stadig flere tog og passasjerer.

– Vi er nødt til å vedlikeholde jernbanen for å ta vare på det vi har, vi kan ikke bare basere oss på å bygge nytt, sier Vårdal.