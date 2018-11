Frps stortingsgruppe ikke fornøyd med budsjettskisse: – Folk er sure. På ganske mye, egentlig

– Folk er sure. På mye, egentlig, opplyser en kilde som kjenner hva som foregår på Frps møte til NRK.

– Summen av taxfree-finta til KrF tidligere i dag, at tollfri netthandel nå ryker og at man gjør økninger i trinnskatten er svært krevende for mange av oss, sier en annen kilde.

Etter det NRK kjenner til, stiller Frp seg bak avtalen, men flere hadde altså mye på hjertet før partiet kunne annonsere dette.

Forhandlerne til de fire partiene varslet rundt klokken 19 at de har en helhetlig skisse til budsjettløsning, og at de nå kom til å innkalle sine stortingsgrupper for å godkjenne skissen i kveld.

Forhandlerne skulle så legge frem budsjettet på en pressekonferanse klokken 21, men minuttene gikk og ingen fra regjeringspartiene kom ut.

Kjell-Ingolf Ropstad forhandler budsjett for KrF. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

KrF sørget for Frp-nederlag

NRK fikk etter hvert vite at det var Fremskrittspartiets stortingsgruppe som ikke var ferdige med sine diskusjoner rundt skissen.

Tidligere tirsdag ble det kjent at KrF sørget for et taxfree-nederlag for Frp.

Stortinget behandlet et representantforslag fra KrF om det partiet kaller «en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk». KrF ville i utgangspunktet bare be regjeringen vurdere en omgjøring av ordningen fra 2014, men Ap kastet seg på saken og forslo full reversering.

Opprinnelig skulle det skje fra 2019, men det gjorde det vanskelig for KrF å støtte på grunn av at partiet satt i innspurten av budsjettforhandlingene med regjeringspartiene.

– Så endrer Arbeiderpartiet forslaget sitt til at det skulle gjelde fra 1.1.20. Da kunne KrF være med, sa en strålende fornøyd nestleder Olaug Bollestad til NRK.

KrF får ikke flere kvoteflyktninger

Høyre, Venstre og Frp har lagt tilbud til flere hundre millioner kroner på bordet i budsjettforhanlingene med KrF de siste to døgnene.

Etter det NRK erfarer skal KrF ha fått tilbud om å flytte på 4,3 milliarder kroner i forhandlingene.

Partene i budsjettforhandlingene skal, etter det NRK kjenner til, allerede ha blitt enige om følgende:

den momsfrie 350-kroners grensen for netthandel fjernes, men først etter 1. januar 2020. Det betyr at norske forbrukere heretter ikke kan kjøpe skattefritt fra utlandet over nett. Ifølge NTB kommer det også en avgift på fortollingen av slike varer i tillegg til moms. For varer med lav verdi kan denne avgiften bli høyere enn kostnaden på selve produktet.

KrF og Frp får sikret flertall for å styrke tilskuddsordningen for sysselsettingen av sjøfolk. Dermed stoppes den varslede endringen som åpner for utflagging av Color Lines rutebåter mellom Oslo og Kiel..

KrF får ikke gjennomslag for å øke antall kvoteflyktninger.

Regjeringspartiene skal ha gått med på en økning av bistandsbudsjettet.

Barnetrygden økes med rundt 1000 kroner i året uavhengig av inntekt. Det blir dermed ikke en økning på 3200 kroner slik KrF har ønsket. Samtidig har KrF fått gjennom den første økningen i barnetrygden på to tiår. Økningen i barnetrygden skal, etter det NRK erfarer, finansieres gjennom å øke skatten for alle som tjener 950.000 kroner eller mer.

KrF ville øke skattene

I sitt alternative budsjett la KrF opp til en rekke kutt som ville ramme Frp-saker som taxfreekvote og alkoholavgift. I tillegg ønsket partiet økte skatter slik at de som trenger barnetrygden minst, skulle få mer skatt. Dette gikk Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim langt i å avvise før forhandlingene startet.

– Vi er jo en regjering som har senket skattene og som har fått det til i budsjettforlik med KrF. Vi er kritiske til å øke skattene, dette må omprioriteres innenfor budsjettet som foreligger, sa han.

Nå ligger det imidlertid an til at regjeringens foreslåtte skatteletter i statsbudsjettet for 2019 blir noe redusert for å finansiere deler av KrFs gjennomslag i forhandlingene, etter det NRK erfarer.