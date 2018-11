Frps stortingsgruppe har hygget seg for 26.900 kroner per person

Londontur for ny og gammel stortingsgruppe, sommeravslutning og juleavslutning er noe av det sekretariatsleder Per Kristian Solbak i Frps stortingsgruppe oppgir at partiets fremste folkevalgte brukte 1,4 millioner kroner på i fjor.

I snitt blir det 26.900 kroner per stortingsrepresentant, skriver Aftenposten.

Til sammenligning kan statlige institusjoner bruke 467 kroner per person til såkalte velferdstiltak som julebord, sommerfest eller andre sosiale tiltak.

Frp størst budsjett til spas og fest

Fremskrittspartiet er Stortingets tredje største parti, men har det suverent største budsjettet til fest og moro – både i totalbeløp og per person. Pengene partiene bruker til velferdsformål for stortingsgruppene, overføres over statsbudsjettet.

Professor Per Lægreid ved institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen reagerer:

– De burde gått foran med et godt eksempel fremfor å legge seg på et helt annet nivå enn det som forventes av andre som lever på skattebetalernes penger, sier han til avisen.

Høyre nest mest spandabel på seg selv

Høyres stortingsgruppe brukte nest mest penger til velferdstiltak med 13.551 kroner. Deretter følger KrF, Venstre og Ap med et hyggebudsjett like over og like under 4.000 kroner. SV har brukt 2.300 kroner og Senterpartiet 1.800 kroner pr ansatt/stortingsrepresentant.

Verken Høyre eller Frp har svart på spørsmål om hvorfor stortingsgruppene deres fortjener å bruke henholdsvis 57 og 27 ganger mer på sosiale tiltak enn det som kan brukes på statlige ansatte.

Sekretariatsleder Snorre Wikstrøm i Aps stortingsgruppe sier at partiet fra og med 2018 ikke lenger dekker utgifter til alkohol på arrangementer, og at det fra neste år innføres en egenandel på om lag 5.000 kroner i året for stortingsrepresentantene som blant annet skal dekke sosiale arrangementer.