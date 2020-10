På grunn av koronapandemien blei også landsmøtet til Frp utsatt. Laurdag blir eit delvis digitalt landsmøte gjennomført på Gardermoen, der ein del av delgatane er samla. I tillegg er det samla delegatar seks stader i landet.

Pandemien blei også eit tema i talen til Frp-leiar Siv Jensen til landsmøtet. Ho vil at Frp skal bidra til å få bort køane pandemien har skapt ved sjukehusa.

– Vi må løyve meir pengar og presse regjeringa til å ta i bruk all ledig privat kapasitet. Og det skal vi gjere utan å auke eigenandelane, slik regjeringa har foreslått.

Då Frp braut med Solberg-regjeringa i januar, lova dei eit tydlegare parti på Stortinget, og tøffare tak for regjeringa.

Etter ni månadar i opposisjon er partiet i ferd med finne tilbake til seg sjølve, sa partileiar Siv Jensen til NRK fredag.

– Et trur det har å gjere med at veljarane våre kjenner oss meir igjen i saker vi tradisjonelt har vore opptekne av, og som det ikkje var like lett å få auge på då vi sat i regjering.

Lovar tøffe forhandlingar

Frp kan få ei avgjerande rolle i behandlinga av statsbudsjettet denne hausten. Då forslaget til budsjett blei lagt fram i førre veke, sa Jensen at det låg an til tøffe forhandlingar i Stortinget.

– Vi stiller ikkje ultimatum, men kjem til å definere kva krav vi har når vi skal i gang med forhandlingane, sa ho.

Blant sakene som kjem til å bli viktige for partiet i forhandlingane er å få ned avgifter på varer som alkohol, sukker og tobakk for å få ned grensehandelen. Dei vil også gjere noko med talet på kvoteflyktningar og nivået på bistand. I staden vil dei ha meir pengar til helse, eldre og pensjonistar.

Dette er også dei hovudområda landsstyret har peika ut før helgas digitale landsmøte på Gardermoen.