Frps Jon Georg Dale tar ikke gjenvalg til Stortinget

– Det er en tid for alt, jeg vil gjerne prøve meg på en annen arena nå, sier Jon Georg Dale.

Nå ønsker han å melde overgang fra politikken til norsk næringsliv.

Men hvor veien går videre vil han ikke si når NRK spør om han er én av dem som går til First House.

– Jeg har ikke tatt stilling til noe som helst. Vi får se hvilke tilbud som dukker opp, så tar jeg det derfra.

Dagens Næringsliv omtalte saken først.

Ikke et farvel

Dale, som har blitt omtalt som Frps kronprins, sier det har vært et privilegium å få være på Stortinget og involvert i partiets regjeringsprosjekt.

– Jeg har ingen grunn til å si farvel. Jeg ønsker et sterkt Frp i mange år framover, og om jeg kan bidra til det i framtiden så er jeg åpen for det.

Etter å ha vært sittende i mange år på stortinget vil Jon Georg Dale nå prøve seg i næringslivet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Går du ut nå for å kunne komme sterkere tilbake?

– Det er i hvert fall sånn at jeg ikke tror politikken er preget av dem som sitter i kort tid, men heller ofte de som sitter litt lenge. Jeg har tenkt at hvis jeg henter kompetanse og erfaring utefra kan man også bygge en enda sterkere politikk for landet. For meg har det alltid vært viktigst å få gjennomslag på sakene velgerne har stemt på.

Det viktigste i hans tid som rikspolitiker mener Dale er nettopp regjeringstida.

– Vi kom inn i regjering i 2013 og sa vi skulle gjøre store endringer, og det har vi gjort, sier Dale.

Han trekker fram reformasjon av transportsektoren, raskere vei- og jernbaneutbygging, brutt ned monopol, lavere kostnader og høyere kvalitet, modernisering av lovgivning og styrking av grunnlaget for matproduksjonen i landet som saker han er stolt over at partiet har fått til i regjering.

Selv om han nå vil gå ut av politikken er han på ingen måter lei.

– Jeg tror det er viktig å hente nye impulser og erfaringer, og det er på det stadiet jeg nå er.

Vil ikke ha lederdebatt

Han ble valgt inn på Stortinget for Møre og Romsdal Frp i 2017 og var landbruksminister fra 2015 til 2018 og deretter samferdselsminister fra 2018 til Frp gikk ut av regjering tidligere i år.

36-åringen fra Dalsbygda i Møre og Romsdal har sammen med Sylvi Listhaug blitt trukket fram som en mulig ny partileder i Frp.

Men han ser ingen grunn for å ta en lederdebatt på nåværende tidspunkt.

– Med Siv Jensen som partileder har vi fått større gjennomslag for våre saker enn noen gang tidligere. Med henne har vi gått fra å mene ting til å gjennomføre det. Det gjør at så lenge hun vil sitte som leder er det ingen grunn til å starte en lederdebatt, sier Dale.

Jon Georg Dale sier til NRK at Frp har fått til mer enn noen sinne med Siv Jensen som leder. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Selv har han ikke tenkt på sitt kandidatur når partilederstillingen én dag blir ledig.

– Det har jeg på ingen måter tenkt over. Jeg har gjort den jobben jeg har vært satt til og skal fortsette med det de neste årene, så blir det antagelig en ny arena etter valget i 2021.

Og etter den siste tids uro i partiet, spesielt i Oslo, er Dale opptatt av at Frp ser framover.

– Vi har bygd et liberalistisk folkeparti som har tatt folk på alvor, som har turt å utfordre de etablerte sannhetene og å komme opp med nye løsninger. Dette må vi fortsette med, samtidig som vi fortsetter å søke innflytelse slik at vi ikke bare blir på idestadiet, men faktisk får gjennomført politiske endringer.