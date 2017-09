Frp: – Vi tør der andre tier

Frp-leder Siv Jensen sier at Frps fire år i regjering har gitt Norge blant annet en streng asyl- og innvandringpolitkk og flere veier. Hun varsler at dersom Frp fortsetter i regjering, vil de jobbe for bedre eldreomsorg og en fortsatt streng innvandringspolitkk. – Vi tør der andre tier.