Frp: – MDG er som en vannmelon – grønn utenpå, knallrød inni

– For det første, la oss nå virkelig håpe for landets framtid at MDG ikke kommer på vippen i norsk politikk, for det betyr kroken på døra for svært mange bedrifter rundt omkring i landet, tordner Harald T. Nesvik, parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet.

Han viser til at MDG har gått inn for å øke diesel- og bensinavgiften med fem kroner, øke elavgifta og stanse både olje- leting og boring.

– De setter Norge i en håpløs situasjon.

Torsdag uttalte Miljøpartiet De Grønne til NRK at de uansett ikke kommer til å støtte en regjering som Frp er en del av, og heller ikke et statsbudsjett hvor Frp er i regjering, for det ville være en indirekte støtte til dem.

– Definerer landet innenfor ring mens de drikker kaffe latte

Nesvik sier han ikke er overrasket over at Miljøpartiet De Grønne ønsker å kaste Frp ut av regjeringslokalene.

– MDG har prøvd å fremstille seg som blokkuavhengige, men er knallrøde inni. De er som en vannmelon, som er grønn utapå og knallrød inni, og det er på mange måter det som er MDG, slik vi ser det fremstår.

– Er det uaktuelt fra Frps side å prøve å få til samtaler om regjeringssamarbeid med MDG?

– Problemet med MDG er politikken de står for, som kommer til å mørklegge hus over hele Distrikts-Norge. Det er veldig vanskelig å skulle bli enige om en politikk med et parti som sitter og definerer verden innenfor ring 3 i Oslo og drikker kaffe latte. For Frps side så er det politikken som er viktig, og så får vi se om man ønsker å slutte seg til politiske løsninger – det gjør man etter valget.

– Vi trenger å ta i bruk hele landet, og da er ikke MDG det rette.

– Betyr det at dere utelukker et samarbeid med MDG?

– Nei, men vi utelukker deres politiske løsninger. Så er det ikke jeg som skal føre eventuelle regjeringsforhandlinger. Vi må ta MDG på alvor, som sier Frp ikke er et alternativ, men for Frp er det veldig klart at vi støtter ikke en regjering der vi selv ikke er med i.

– Norsk politikk er grønn eller grå

– Vi er grønne tvers igjennom. Skillet i norsk politikk går ikke mellom rødt og blått, men mellom grønt og grått, svarer Rasmus Hansson på analysen til Harald Nesvik. Hansson sier MDG vil inn i en grønn framtid og mener Frp ikke vil det.

Rasmus Hansson svarer at MDG er grønne tvers igjennom. Foto: Christophe Pouchoulin / NRK

Hansson sier MDG er blokkuavhengig og mener hele poenget er at Høyre og Ap er helt like når det gjelder klimapolitikken.

– Vi må komme oss ut av oljealderen og utvikle et nytt Norge, sier han.

Når Nesvik sier at et påslag i bensin- og dieselavgift vil bety kroken på døra for mange bedrifter, svarer Hansson at de økte avgiftene vil bli betalt ut til folk igjen slik at alle vil bli belønnet for å kjøre så lite bil som mulig.

Han mener investeringer må snus vekk fra oljen og i favør av andre norske næringsaktører.

Vil vekk fra fossil energi

– Men de som forurenser mest vil måtte betale, innrømmer han.

– Så norsk laks, for eksempel, som flys ut, vil jo bli dyrere. Betyr det at dere mener det må bli slik, for at klimaet skal reddes?

– Økte kostnader med fossilt drivstoff er ikke en fordel for noen. Det å fly fisk over kontinenter er på lang sikt en helt håpløs løsning. Vi må utvikle lav- og nullutslipps­løsninger, ikke minst på sjøen, så fisken kommer raskt fram på en måte som ikke ødelegger framtida, svarer Hansson.

Rasmus Hansson sier at også han mener det er helt uaktuelt å samarbeide med Frp.

– Vi kommer ikke til å inngå noe formelt samarbeid med Frp. Når det gjelder enkeltsaker, kan vi diskutere med alle partier, men når det gjelder et formalisert samarbeid sier vi nei, takk, avslutter MDGs nasjonale talsperson.