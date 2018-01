Frp vurderer Anders Fogh Rasmussen til Nobelkomiteen

Valgkomiteens leder, Morten Wold, bekrefter overfor avisen at Fogh Rasmussen er et av flere navn som er spilt inn.

Aftenposten skriver også at det har vært kontakt og følere ute fra Fremskrittspartiet mot Fogh Rasmussen.

Også islamkritiske Hege Storhaug er foreslått, men hun skal etter det Aftenposten forstår ikke være aktuell.

Også tidligere justisminister for Frp, Anders Anundsen, partiets tidligere visepresident i Stortinget Kenneth Svendsen og tidligere utenrikspolitisk talsmann for Frp, Kristian Norheim, er blant forslagene som vil bli behandlet av valgkomiteen.

Frp ønsker å ha sin kandidat klar før første møte i Nobelkomiteen i februar.

Hvis ikke et valg er foretatt innen den tid, rykker Høyres Kristin Clemet inn i komiteen som første vara etter at Stortinget før jul satte foten ned for partiets daværende kandidat, tidligere Frp-formann Carl I. Hagen.

Nobelinstituttets direktør Olav Njølstad sier at det formelt ikke er noe i veien for et ikke-norsk medlem i komiteen.