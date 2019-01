Frp vil hindre at færre asylsøkere fører til flere kvoteflyktninger

– Det er ingen som sier at vi må opprettholde en viss tilstrømning til Norge. Jo færre som kommer, jo bedre er det. Det er bra om det kommer færre asylsøkere, det skulle også ha kommet færre kvoteflyktninger, sier Jon Engen-Helgheim til NRK.

FERDIG: Jon Engen-Helgheim (Frp) vil ikke at lave ankomsttall for asylsøkere skal medføre flere kvoteflyktninger til Norge. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Mandag deltok Frps innvandringspolitiske talsperson i møter på Gran på Hadeland der regjeringsforhandlingene med KrF pågår. Da Venstre gikk inn i regjering for ett år siden, ble partiene enige om denne formuleringen om kvoteflyktninger:

«Videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger og øke det ytterligere hvis dagens ankomsttall fortsetter».

– Ikke lenger relevant

Helgheim mener dette punktet er kvittert ut, og viser til at Venstre i statsbudsjettet for 2019 fikk gjennomslag for å øke antall kvoteflyktninger til 3000.

– Det kan ikke brukes til å øke antall kvoteflyktninger ytterligere, sier han.

Tirsdag presenterte Utlendingsdirektoratet (UDI) tall som viser at antall asylsøkere til Norge går ned (se faktaboks). Til sammen søkte 2654 personer om asyl i Norge i fjor, noe som er det laveste antallet siden midten av 1990-tallet.

Fakta om asylsøkere i 2018 Ekspandér faktaboks Norge mottok 2.654 asylsøknader i 2018. Dette er et fall fra 3.560 i 2017 og 3.460 i 2016. I 2015 kom det 31.150 asylsøkere.

UDI fikk i tillegg inn søknader fra 399 personer som tidligere hadde kommet som enslige mindreårige.

Den største gruppen asylsøkere kom fra Tyrkia (765 personer), Syria (419), Eritrea (241), Iran (119) og Irak (104)

1.480 personer har fått innvilget sin asylsøknad i 2018. Det gir en innvilgelsesprosent på 72 for søknadene som er realitetsbehandlet og 54 prosent av totalt antall søknader (2.673) som er behandlet.

59 prosent av søkerne er gutter eller menn.

790 søkere er under 18 år, som tilsvarer 30 prosent, et flertall i denne gruppen kom sammen med familien. 159 av søkerne under 18 år var enslige.

Kilde: UDI, NTB

Men Helgheim avviser at det kan brukes som argument for å øke antall kvoteflyktninger i årene som kommer. Frp-toppen mener hele punktet må ut dersom det blir enighet om en ny regjeringsplattform.

– Dette punktet kom inn i forrige regjeringsplattform, og det er jo nå gjennomført. Man økte til 3000, og da ser jeg ikke det punktet som relevant lenger. Det bør da selvfølgelig fjernes, sier Frp-politikeren.

KrFU krever 5000

Mens antall kvoteflyktninger vedtas av Stortinget, er antall asylsøkere som kommer til Norge med ønske om opphold vanskeligere å kontrollere.

Uansett mener Helgheim det er en dårlig idé å bruke lave ankomsttall på asyl som argument for å ta imot flere flyktninger gjennom FN.

5000: FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, har tidligere bedt Norge ta imot 5000 overføringsflyktninger i året. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

På motsatt side står KrF, som nå kan bli regjeringspartner med Frp.

I sitt alternative statsbudsjett for 2019 ville partiet ta imot 4000 kvoteflyktninger, altså 1000 mer enn regjeringen. Det fikk de ikke gjennomslag for i budsjettforhandlingene.

Men ungdomspartiet KrFU krever nå at moderpartiet i regjeringsforhandlingene skal kjempe for at Norge skal ta imot 5000 kvoteflyktninger i året.

– Vi må ta det internasjonale ansvaret vi har. Det er rekordmange på flukt i verden, selv om det kommer rekordfå til Norge. Jeg forventer at regjeringsplattformen viser tydelig at vi tar internasjonal solidaritet på alvor, sier KrFU-leder Martine Tønnessen, som sammen med de andre ungdomspartilederne besøkte forhandlerne på Gran tirsdag.

Frp: – Uaktuelt med 5000

Jon Engen-Helgheim har vanskelig for å se for seg at Frps forhandlere går med på det.

– Frps mening er at 3000 er for mange. Det er vårt ståsted. Det er uaktuelt for Frp å gå inn for 5000. Det er helt klart.

Venstres Abid Raja ønsker ikke å kommentere hva han mener om at Frp vil fjerne punktet om at antall kvoteflyktninger kan økes dersom de lave ankomsttallene fortsetter.

«Jeg seg ingen grunn til å kaste brannfakler inn i pågående gode regjeringsforhandlinger. Også Helgheim bør gi de som forhandler arbeidsro og tillit. De vil finne en god balanse i dette slik vi gjorde på Jeløya,» sier han i en skriftlig kommentar til NRK.