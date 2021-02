Mandag starter rettssaken mot den terrortiltalte kvinnen som ble hentet til Norge med sine to barn for ett år siden.

Den norsk-pakistanske kvinnen har sittet fengslet siden hun kom til Norge, men ble løslatt fra varetekt mandag.

Grunnen er at PST ikke lenger mener det er fare for bevisforspillelse.

Kvinnen nekter straffskyld, og hevder hun har tatt avstand fra Den islamske staten. Tirsdag kunne NRK fortelle at kvinnen ikke lenger bruker det heldekkende ansiktsplagget nikab.

At kvinnen fikk hjelp av norske myndigheter til å komme seg hjem fra Syria, førte til regjeringskrise – og at Frp gikk ut av regjering.

Statsminister Erna Solberg uttalte at de ikke ønsket å hente hjem IS-kvinner, men at hensynet til barnet veide tyngre. Hun sa det var et moralsk dilemma at gutten «kunne dø på regjeringens vakt».

– Jeg ville ikke risikere at en syk norsk femåring døde i Syria, sa statsministeren i januar i fjor.

I NORGE: Den terrortiltalte kvinnen bruker ikke lenger nikab. I forrige uke møtte NRK henne i Bredtveit fengsel. Denne uken ble hun løslatt. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Aktor: – Ingen betydning for saken

Kvinnens forsvarer har tidligere uttalt at det er «helt uaktuelt» at barnets helsetilstand blir tema i rettssaken.

Det synet får nå støtte også hos motparten i straffesaken, altså aktoratet. Statsadvokat Geir Evanger sier guttens helsetilstand ikke er avgjørende for det rettssaken skal handle om:

Statsadvokat Geir Evanger. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Om den norske kvinnen kan straffes for deltagelse i IS.

– Omstendighetene rundt hvordan hun kom hjem og hvorfor hun kom hjem, det vet jeg veldig lite om. Og det har ikke noen betydning for saken etter min oppfatning, sier Evanger, som legger til:

– Så får hun selv velge om hun vil si noe om det om hun mener det er av betydning. Men etter min oppfatning, så har det ikke noen betydning for saken, sier Evanger til NRK.

– Veldig mange som lurer

Gutten er i dag seks år gammel. Hvor syk gutten var, ble et betent spørsmål da saken skulle avgjøres i regjeringen.

Da det ble kjent at guttens mor er tiltalt for deltagelse i IS, uttalte tidligere finansminister og avtroppende Frp-leder Siv Jensen at den kommende rettssaken bør gi svar på hvor kritisk det var at kvinnen og hennes to barn ble hentet til Norge.

Avtroppende Frp-leder Siv Jensen. Foto: Berit Roald / NTB

– Jeg håper det blir en sentral del av den kommende rettssaken, sa Jensen til NRK tidligere i februar.

Norske myndigheter har ikke villet si mer om barnets helsetilstand etter at moren og barna kom til Norge, men vist til lovpålagt taushetsplikt om helseopplysninger.

– Jeg tenker det er veldig mange i Norge som lurer på om hun kom hit på feilaktige premisser, all den tid man hevdet at hun måtte hit som følge av at barnet hennes var sykt, sier Jensen.

I mars 2019 møtte NRK den norske IS-kvinnen i Al Hol-leiren i Syria. Du trenger javascript for å se video. I mars 2019 møtte NRK den norske IS-kvinnen i Al Hol-leiren i Syria.

Reagerer på løslatelse

Også Frp-stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim mener regjeringen burde opplyst offentligheten om kvinnen ble hentet til Norge på riktig grunnlag.

– Ble de lurt av denne kvinnen, lot de seg forlede av en terrorist? Har de forhandlet med en terrorist? spør Engen-Helgheim.

Engen-Helgheim er også opprørt over at den terrortiltalte kvinnen er løslatt, én uke før rettssaken.

– Det var akkurat dette vi advarte mot. Vi fikk forsikringer fra regjeringen om at det å hente en terrormistenkt kvinne til Norge var trygt. Det har vi vært uenige i hele veien, og nå har vi en situasjon hvor en terrormistenkt kvinne går fritt rundt. Det er noe regjeringen må ta ansvar for.

Frps stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim. Foto: Berit Roald / NTB

På spørsmål om regjeringen kan blande seg inn i hvem som holdes i varetekt, er Helgheim enig i at det ikke er tilfelle.

Samtidig mener han Solberg-regjeringen burde tenkt fremover i tid, på hva som kunne skje «om man henter terrorister til Norge». Engen-Helgheim vil ikke være med på at han forhåndsdømmer kvinnen.

– Jeg snakker ut fra de opplysningene vi har. Og jeg snakker ut fra de forventningene som ble gitt av regjeringen, og registrerer nå at en terrormistenkt kvinne går fri. Det strider mot hva jeg mener er riktig, og jeg tror det strider imot hva de aller fleste andre mener er riktig.

Statsminister Erna Solberg ønsker ikke si noe om saken.

– Det er ikke naturlig for statsministeren å kommentere en forestående rettssak eller spørsmål knyttet til denne, sier statssekretær Rune Alstadsæter.

Allmenn rettsfølelse

PST opplyste tirsdag at kvinnen ble løslatt fra varetekt fordi vilkårene for fengsling ikke er til stede.

Etter det NRK forstår har PST inntil nå hatt en ambisjon om å avhøre et vitne i utlandet. Det har PST nå gitt opp, i og med at det bare én uke igjen til rettssaken.

Derfor er det ikke lenger fare for bevisforspillelse, som til nå har begrunnet fengslingen, opplyser Line Nyvoll Nygaard, påtalejurist i PST.

PST mener heller ikke det er fare for at den norske kvinnen skal forsøke å forlate landet, en uke før rettssaken.

– Det er vurdert at det heller ikke foreligger tilstrekkelig unndragelsesfare. Et vilkår for varetektsfengsling begrunnet i allmennhetens rettsfølelse er strafferamme på minst 10 års fengsel. Strafferammen i saken her er fengsel i 6 år, sier Nygaard.

Advokat Nils Christian Nordhus. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Forsvarer: Hennes sønn er ikke tiltalt

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre etterlyste mer informasjon om guttens helsetilstand på Debatten i fjor, og stilte spørsmål rundt bruken av formuleringen «antatt syk».

Den terrortiltalte kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus tar utspillene fra Engen-Helgheim med stor ro.

– Vi tenker ikke på det. Vi tenker først og fremst på at hun nå er lettet over å bli løslatt og får sin frihet, samtidig som vi tenker på den viktige rettssaken som kommer opp neste uke.

Nordhus sier det er lite trolig at kvinnen selv går inn på opplysninger om sønnens helsetilstand under rettssaken, og at noe av det aller viktigste for kvinnen er å skjerme barna.

Det eneste han kan si om saken er at barna er godt ivaretatt av helsepersonell, fagpersoner og omsorgspersoner.

– Dette er et spørsmål som ikke vedgår rettssaken, sier Nordhus, som mener dette må skilles fra den politiske siden av saken.

– Det er dessuten et spørsmål man ikke kan gå inn på, all den tid det ikke er hennes seks år gamle sønn som er tiltalt. Hans helseopplysninger skal derfor selvsagt ikke komme ut i denne rettssaken, sier Nordhus.

Han legger til at det ikke er kvinnen som i dag har omsorgen for barnet.

– Hun sitter i fengsel, og barn kan ikke sitte i fengsel. Det er altså helt andre personer og institusjoner som forvalter alle spørsmål knyttet til barna i dag, sier Nordhus.