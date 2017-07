Frp vil gi hytteeierne mer makt

Ifølge Fremskrittspartiet er mangel på hyttetomter er stort problem, spesielt langs kysten på Sør- og Østlandet.

– Vi vil legge til rette for at flere landområder og arealer kan åpnes opp for hyttebygging til en anstendig pris, sier Frp-leder Siv Jensen når NRK møter henne på Storøyodden i Oslofjorden.

Vi gi kommunen mindre makt

Når Stortinget samles etter valget vil Fremskrittspartiet derfor fremme et forslag som både skal gjøre det lettere å bygge nye hytter og samtidig gi dagens hytteeiere mer makt over tomtene de eier.

Frp foreslår:

En kritisk gjennomgang av vernebestemmelsen «slik at mennesker kan bestemme over egen eiendom i større grad samtidig som det tilrettelegges for økt hyttebygging i attraktive områder for folk flest».

Fjerne boplikten.

Forby kommuner å kreve eiendomsskatt på hytter.

På spørsmål om hvilke vernebestemmelser Siv Jensen vil kvitte seg med, har hun foreløpig ingen konkrete svar.

– Vi skal gå kritisk gjennom dem for å se hva vi kan liberalisere. Det har gått såpass langt nå, at summen av alle disse bestemmelsene gjør at det kun er de aller mest velbeslåtte som har mulighet til å realisere hyttedrømmen, sier hun.

– Fjerner du boplikten, går prisene opp

Men eiendomsmegler Marius Berger i Eie Eiendomsmegling, som har lang erfaring fra hyttemarkedet i Indre Oslofjord, har ingen tro på at færre vernebestemmelser vil presse prisene ned.

Ifølge han kan flere av Frps tiltak tvert imot presse prisene opp i de mest attraktive områdene:

Fjerner du boplikten, går prisen opp fordi pengesterke kjøpere på jakt etter hytte kan overby dem som ønsker å bo fast på eiendommen.

Åpnes hundremetersbeltet i strandsonen vil pengesterke kaste seg over tomtene som hauker, og prisene blir høye.

Dersom det åpnes for spredt hyttebebyggelse på fjellet, vil det gi høye priser fordi det krever dyr infrastruktur (vei, vann, kloakk).

Også hyttemegler Henrik Tangen ved Krogsveen, som selger hytter langs Telemarkskysten, sier mer liberale vernebestemmelser i visse tilfeller kan gi prisøkning.

Det gjelder særlig hytter der dagens bestemmelser gjør det vanskelig å bygge egen brygge med båtplass. Kommer det mer liberale regler her, kan hytta bli mer attraktiv og dermed dyrere.

– Tradisjonelt sett ønsker folk et sted for seg selv, sier han Tangen.

Frykter friluftslivet taper

Men for dem som er mer villig til å dele, kan en forsiktig oppmykning av strandsonepolitikken gi rimeligere hytter, tror eiendomsmegler Gustav J. Sædberg i Kristiansand.

Stikkordet er hyttelandsbyer, med felles bryggeanlegg og båtplasser.

– De dyre, flotte eiendommene med strandlinje og sjøbu holder seg uansett. Jeg tror ikke det blir noe slipp i hundremetersbeltet, de beste tomtene er tatt. For at hyttemarkedet skal få en prisdemping, må det bygges mer, og det er mulig å gjøre det, sier Sædberg.

HYTTEDRØM: Et sommerhus eller ei hytte ved sjøen topper nok ønskelisten til svært mange nordmenn. De beste eiendommene er svært attraktive, og prisene høye. Foto: ScanStock (illustrasjonsfoto)

Generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT), Nils Øveraas, advarer mot en generell liberalisering av vernebestemmelsene i strandsonen. Han kjenner seg ikke igjen i Frps virkelighetsbeskrivelse.

– Vi ser at når det blir en konflikt mellom utbygging og verneinteresser, så taper friluftslivet. Det blir en stykkevis nedbygging av strandsonen og andre friluftslivsareal. Det er mye areal i Norge, men når du tar én og én bit, så blir det til slutt veldig mye, sier han.