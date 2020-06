– Vi må være like rause med de eldre som vi har vært med barn og unge. De fortjener ikke en krone mindre, sier nestleder i Frp, Sylvi Listhaug.

Men trengs det virkelig like mye penger til å støtte opp om frivillig innsats blant eldre etter koronatiden som hele tiltakspakka for barn og unge?

Listhaug fastholder at de eldre fortjener det.

– Mange har sagt at dette har gått ut over livskvaliteten. Det er klart at da må vi stille opp fra samfunnets side, sier hun.

Hjertelig gjensyn

For å lansere eldrepakken partiet krever i har Frp invitert NRK med på kaffebesøk hos Klara Lie (86) på Majorstua i Oslo.

Her er det et hjertelig gjensyn mellom Klara og hennes faste besøksvenn fra Røde Kors, Ingeborg Hovde-Grimstad.

De drikker kaffe og kake sammen, går tur og diskuterer både nære ting og verdensproblemer. Dessuten får pensjonisten hjelp med praktiske ting, enten det er å skifte en lyspære eller løse et dataproblem.

– For meg var det en mulighet for å snakke med noen, utveksle erfaringer, sier Klara Lie.

Siden samfunnet ble stengt ned i mars, har de ikke hatt kontakt annet enn på telefon.

– Jeg er en sosial type, så jeg synes det har vært ensomt, sier Klara.

MØTTES ENDELIG: Fredag kunne Ingeborg Hovde-Grimstad besøke Klara Lie for første gang siden koronakrisen startet. Foto: Olav Juven / NRK

– Eldre fortjener like mye

I revidert najsonalbudsjett foreslår regjeringen en egen tiltakspakke på 400 millioner kroner for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene.

– Det syns vi er veldig bra, men de eldre fortjener like mye som barn og unge gjør, sier Sylvi Listhaug.

– Derfor mener vi at også de bør få en tildeling på 400 millioner kroner, som skal gå til aktiviteter og det å legge til rette for en bedre hverdag for våre eldre.

– Eldre er en gruppe som har blitt spesielt hardt rammet, både de som er på sykehjem og ikke har fått besøk av sine kjære og ikke minst de som bor hjemme og ikke har hatt besøk hverken av sine kjære eller kanskje heller ikke fra kommune og hjelpeapparat.

– Det er mange ensomme eldre der ute, sier Listhaug.

– Avsondret fra omverdenen

KOMMER GODT MED: Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors sier at også frivillighet koster penger. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors sier at både spørreundersøkelser og rapporter var besøksvennene bekrefter dette i en tid med koronarestriksjoner og smittefrykt.

– Det har vært veldig tungt for mange, de føler seg isolert og avsondret fra omverdenen og føler veldig på ensomheten, sier han.

Frps eldremillioner skal i første rekke gå til en pott som organisasjoner som Røde Kors kan søke på.

I dag besøker 10.000 besøksvenner fra Røde Kors 20.000 eldre. I tillegg holder Røde Kors arrangementer på sykehjem.

Apeland anslår behovet som det dobbelte. Han sier at mer penger vil komme godt med. Selv om besøkene er frivillige, trengs det organisering og kursing, sier han.

Forhandlinger i helga

I den siste i rekken av krisepakker for å få Norge ut av koronakrisen mener regjeringen at 75 millioner kroner til denne typen tiltak bør holde.

På Stortinget fohandler regjeringspartiene og Frp denne helgen om denne tiltakspakken og revidert nasjonalbudsjett samlet.

Å høyne eldresatsingen til 400 millioner er noe Frp vil stå hardt på.

– Det er et av de viktigste kravene våre, sier Sylvi Listhaug

Leder for finanskomitéen, Mudassar Kapur (H), vil ikke kommentere summen.

– Det er ingen tvil om at mange eldre har vært i en ganske tøff og spesiell situasjon gjennom koronakrisen.

– Jeg har forståelse for Frps fokus på det området, men selve kravet og størrelsen er noe vi diskuterer internt i forhandlingene, sier Kapur.

