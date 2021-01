Frp vil bruke oljepenger på å kjøpe flere koronavaksiner

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi er så heldige at vi har et oljefond i Norge, og vi har økonomiske muskler til å kunne bruke i en sånn situasjon, sier nestleder Sylvi Listhaug i Frp.

– Det er veldig mange i Norge som har betalt en utrolig høy pris, sier hun.

Listhaug viser til eldre, barn, norsk næringsliv og arbeidsplasser som er gått tapt.

– Da er oppgaven for norske politikere å ta vare på den norske befolkningen, og da må vi gjøre det vi kan for å få tak i mer vaksine, raskere, sier Listhaug.

Norge får i dag vaksiner gjennom en avtale med EU, men Frp mener altså at regjeringen i tillegg må prøve å forhandle direkte med produsentene.

Vaksinemangel

Hele verden jakter på vaksiner, og det produseres for tiden ikke nok til å holde tritt med etterspørselen. Hittil er bare to typer vaksiner godkjent for bruk i Norge. Listhaug mener likevel regjeringen må forsøke å skaffe flere.

– Vi mener at man må uteske mulighetene for å kunne få tilgang til flere vaksiner, og det mener vi den norske regjeringen bør jobbe med og prøve å få til avtaler, sier hun.

– Kan ikke dette oppfattes som et forsøk på å snike i køen?

– Nei, svarer hun og fortsetter:

– Norge er et rikt land. Vi har et oljefond, vi er i en situasjon der den norske befolkningen må prioriteres av norske politikere. Derfor ønsker vi å se på om flere partier vil være med på å rett og slett pålegge regjeringen å gjøre et framstøt for å få tak i flere vaksiner raskere.

Tvilende

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har imidlertid liten tro på at direkte forhandlinger med produsenter vil føre fram, rett og slett fordi det ikke finnes flere vaksinedoser å få kjøpt.

TVILER: Åshild Bruun-Gundersen tror ikke direkte forhandlinger fører fram Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Mitt inntrykk er at det ikke finnes flere godkjente vaksinedoser på markedet før etter at den voksne befolkningen i Norge etter planen er vaksinert, sier hun.

– Men skulle det finnes ledige vaksiner, må vi selvfølgelig kjøpe, legger hun til.

Samtaler

Frp vil nå ifølge Listhaug ta initiativ til samtaler i Stortinget med partier som er enige med dem.

En aktuell samtalepartner kan være Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum som har tatt til orde for noe liknende av det som Frp nå går inn for.

– Vi krever at Erna Solberg nå undersøker muligheten for at Norge selv kjøper egne vaksinedoser i tillegg til det europeiske samarbeidet, sa Vedum til VG.

Arbeiderpartiet vil også ha fart på vaksineringen, men har en litt annen holdning.

– Det er regjeringens ansvar å skaffe flest mulig vaksinedoser og fordele dem effektivt uten unødig lagring. Langvarige og inngripende tiltak rammer vanlige folk, derfor må tempo på vaksinering opp, sier partiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol til NRK.

TEMPO MÅ OPP: Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap) Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Nå som to vaksiner er godkjent sier FHI at innkjøpsavtalen gir oss tilgang til over 7 millioner doser. Spørsmålet om hvordan vi får nok vaksiner til hele befolkningen må regjeringen svare på. Vi ser at Danmark og Tyskland pusher på for å øke kjøpet gjennom EU.

– Norge er et lite marked

Ifølge helseminister Bent Høie (H) er det allerede et arbeid i gang i EU for å skaffe flere vaksiner.

ALLIANSE: Norge tjener på avtalen med EU, ifølge helseminister Bent Høie (H) Foto: Jil Yngland / NTB

– Er det mulig å få kjøpt flere vaksinedoser direkte fra produsent, i tillegg til de vi får gjennom avtalen med EU?

– Det vil i tilfelle være vaksiner som kommer så langt fram i tid at vi trolig ikke vil få bruk for dem, svarer Høie.

– Vi jobber jo gjennom EU for å få kjøpt enda mer vaksiner, selv om de sju avtalene som er inngått representerer nok vaksiner til at vi kan vaksinere den voksne befolkningen som ønsker det tre ganger, fortsetter han.

Sonderinger tidlig i fjor viste at den beste løsningen for Norge var å gå i allianse med andre land, ifølge Høie.

– Norge er et lite land i denne sammenheng. Og selv om vi har penger er vi et lite marked, sier han.

– Vi er heldige som har fått bli med i EU sitt system på dette. Det har jo sikret oss veldig rask tilgang til mye vaksiner og raskere enn det vi sannsynligvis hadde klart hvis vi hadde gått alene.

Tysklands arbeid for å utvide avtalene med vaksineprodusenter vil ifølge helseministeren også komme Norge til gode, selv om Norge altså er godt dekket gjennom avtalene vi allerede har.