Frp varsler omkamp for billigere snøscooter-kjøring

– Staten forbyr kjøring av snøscooter på vei, men skal samtidig ha betalt for bruk av veien gjennom veibruksavgiften på drivstoff. Det henger ikke på greip, sier Bengt Rune Strifeldt, som er medlem av transportkomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet, til NTB.

Påskeferien er høysesong for scooterkjøring i fjellet. Strifeldt mener det er ulogisk å betale for noe man ikke bruker.

Unntak

VIL HA ENDRING: Bengt Rune Strifeldt (Frp). Foto: Robin Mortensen / NRK

Skattereglene åpner i dag for unntak fra veibruksavgift på snøscooter og båt i veiløse strøk, men det gis ikke anledning til fritak for rekreasjonskjøring eller i forbindelse med reindrift.

– Avgifter skal stå i forhold til tjenesten man får igjen. Altså er det helt naturlig å betale veibruksavgift når man bruker veien. Men det er på høy tid å fjerne veibruksavgiften på drivstoff for snøscootere, ettersom den ikke er begrunnet, mener Strifeldt.

– Det er helt ulogisk å betale avgift for slitasje på vei når man ikke bruker veien, framholder han.

Veiavgiften for bensin er på 5,17 kroner per liter, mens det for diesel er et påslag på 3,75 kroner per liter.

Ikke gjennomslag

Fremskrittspartiet programfestet å fjerne veibruksavgiften på drivstoff på framkomstmiddel som ikke benytter vei. I fjor sommer var partiets nåværende parlamentariske leder Hans Andreas Limi ute og krevde fritak for bensindrevne båter.

– Ordningen er helt urimelig slik den er innrettet i dag. Båter med dieselmotor kan fylle avgiftsfri diesel, mens båter med bensinmotor må betale full veibruksavgift, sa Limi til TV 2.

Høyres Svein Flåtten, den gang var finanspolitisk talsperson, slik Limi også var, sa forslaget kunne være interessant å vurdere. Men selv etter snart fem år i regjering, har lite skjedd.

Nå håper Strifeldt på gjennomslag i statsbudsjettet.

– Vi har fjernet mange avgifter under vår tid i regjering og kan ikke gjøre alt på en gang, men nå er tiden inne, sier han.