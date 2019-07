Frp-topp: – 50 prosent sjanse for at Frp går ut av regjeringen

Da Erlend Wiborg (Frp) var gjest i Høyre-podkasten Stortingsrestauranten ble han bedt om å vurdere hvor sannsynlig han mener det er at Frp sitter i regjeringen til høsten.

– Femti-femti. Ikke noe mer enn det, var svaret fra Frp-toppen.

Wiborg er stortingsrepresentant og medlem av partiets gruppestyre på Stortinget.

Siv Jensen fikk marsjordre av landsstyret

SLITER: Partileder Siv Jensen og resten av Frp sliter på meningsmålingene. Foto: NRK

Frp har slitt på meningsmålingene, og bompengeopprøret har skapt strid innad i partiet. Først og fremst fordi bompengene har økt markant med Frp i regjering.

På en enkeltmåling for Bergen som BT publiserte 21. mai var Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) byens største parti med 25,4 prosent. Frp fikk historisk svake 2,7 prosent, og kan ligge an til å bli utradert i Norges nest største by.

5. juni ble det kalt inn til krisemøte i partiets landsstyre på grunn av situasjonen. Der fikk partileder Siv Jensen og resten av partiledelsen en klar marsjordre med tanke på regjeringen Frp er en del av.

Landsstyret vedtok enstemmig en liste på seks punkter med krav til Jensen og resten av Frp-statsrådene:

Stopp i nye bypakker.

Kutte kostnadene i eksisterende bypakker.

Fortsette slettingen av bompengegjeld.

Være tydelige på at de er mot veiprising.

Endre nullvekstmålet.

Stille strengere krav til egenandel fra lokale myndigheter når staten bidrar med penger til byområdene.

En drøy uke etter det ekstraordinære krisemøtet stemte hele Frps stortingsgruppe for prosjekter som øker bompengene med 15 milliarder kroner.

Dager senere sa Jensen til NRK at hun hadde ambisjoner om å løse bompengedramaet i august.

– Partiet står samlet

Erlend Wiborg sier at det nå haster med en avklaring om bompenger. Spørsmålet om bompenger er så viktig for Frp at det kan velte regjeringssamarbeidet, sier han.

– Siv Jensen har tidligere vist at hun er en dyktig forhandler, og har fått gode gjennomslag for Frp-politikk. Derfor håper jeg virkelig at hun nå får gjennomslag her også.

– Mener du fortsatt at det er 50/50-sjanse for videre regjeringssamarbeid?

– Det er helt åpent. Dette handler om resultatene. Får vi nok gjennomslag til å bli sittende i regjering så blir vi sittende, og får vi ikke nok gjennomslag så går vi ut av regjering. Så enkelt er det, sier Wiborg.

Han hevder at debatten om regjeringssamarbeid ikke er en todelt sak innad i partiet.

– Kampen mot bompenger har vært enstemmig vedtatt på Fremskrittspartiets landsmøte i mange år, så dette her er det ingen uenighet om. Partiet står helt samlet i kampen mot bompenger.