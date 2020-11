Frp-topp vraket i nominasjonskamp

Det skriver TV 2.

Stortingsrepresentant Morten Wold vant med 23 mot 17 stemmer.

– Jeg er glad og takknemlig for støtten. Ser frem til å drive valgkamp, sier Wold til TV 2.

– Jeg er glad for støtten og er klar for ekstra innsats inn i valgkampen, sier Morten Wold i en kommentar til NRK. Wold er i dag medlem i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Vi liker konkurranse

Wold sitter nå i sin andre periode på Stortinget. Foto: Terje Heiestad / Stortinget

– Jeg lot meg overtale til å stille opp på nytt etter at jeg først trakk meg fra nominasjonen i slutten av august. Vi er et parti som liker konkurranse, også om plassene på stortingsvalglista, sier 53-åringen fra Modum.

– Nå må vi ruste oss til valgkamp. Den blir lang og hard, sier Wold.

Helgheim: – Slik er politikken

Helgheim sier til NRK at han med dette er ute av stortingslista og ikke stiller til Stortingsvalg neste år. Han ønsker ikke å kommentere dette utover det han har skrevet på sin Facebook-side.

Der skriver han han at Frps delegater i Buskerud «ønsker meg ikke på Stortinget i neste periode fordi de var misfornøyde med plassene nedover på listen. Slik er politikken noen ganger.»

Samtidig takker han for de fire årene han fikk på Stortinget.

I dag tapte jeg valget om førsteplassen på FrPs liste i Buskerud. FrPs delegater i Buskerud ønsket ikke meg på... Posted by Jon Helgheim on Saturday, November 28, 2020

Håper begge får en plass

Christian Tybring Gjedde. Foto: PETER MYDSKE

Christian Tybring Gjedde som er kollega av Wold og Helgheim i Fremskrittspartiets gruppe på Stortinget, tror både Wold og Helgheim får en plass på Stortinget. Tybring Gjedde har har sittet på Stortinget siden 2005.

– Det er tydelig at mange mener Morten gjør en god jobb, og det gjør Jon også. Jeg satser på at de får inn to fra Buskerud, sier Tybring Gjedde til NRK.

NRK har forsøkt å få en kommnetar fra Carl I. Hagen, tidligere mangeårig stortingsrepresentant for Frp. Men han ønsker ikke å kommentere saken.